820 Einsätze, 50 Kurse, 36.500 geleistete Stunden – den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Mödling wurde auch 2018 nicht langweilig. Manfred Haslinger ließ die Zahlen in einen beeindruckenden Video-Rückblick einfließen.

Für Branddirektor Peter Lichtenöcker ist allerdings „das, was war, bereits Geschichte. Die Zukunft hat bereits begonnen“. Unter anderem steht der Umbau des Sanitär- und Duschbereiches sowie der Umkleideräume an. „Ein Megaprojekt für uns, das etwa 350.000 Euro kosten wird“, merkte der Kommandant an: 15 Prozent der Finanzierung übernimmt die Gemeinde, 85 Prozent bleiben der Feuerwehr.

Die Anforderungen werden nicht weniger

Die größte Herausforderung sieht Lichtenöcker allerdings ganz wo anders: „Die Motivation der ehrenamtlichen Mitglieder als unerlässliche Stützen des Betriebes wird immer schwieriger.“ Die Anforderungen steigen, die Bereitschaft, noch mehr Freizeit in die unbezahlte, freiwillige Tätigkeit zu investieren, sinke. „Was die Aufgabe hier in Mödling aber wesentlich erleichtert, ist die Tatsache, dass die politisch Verantwortlichen unser Tun schätzen und wissen, dass wir Leistungen erbringen, die nicht mit denen von Freizeitgestaltungsvereinen oder Gemeindeabteilungen vergleichbar sind.“

Heuer wird es zudem eine weitere Neuerung geben: Damit die Mitglieder-Zahl hoch bleibt, beteiligt sich die FF Mödling an der Initiative des Landesfeuerwehrverbandes und lädt acht- bis zehnjährige Burschen und Mädchen zum „Kinderfeuerwehr“-Schnuppern.

Lichtenöcker bedankte sich bei „meinem Kommando, den Fachchargen, der Mannschaft, den Partnern, den Familien und all jenen, die zur Erledigung unseres gesetzlichen Auftrages beitragen. Ich bin stolz, euer Kommandant sein zu dürfen“.

Würdiger Abschluss der Mitgliederversammlung: Vertreter der Feuerwehr, der Polizei, Rettung und Bergrettung hatten den Scheck aus dem „Blaulichtadvent“ parat. 1.300 Euro gehen an das Sozialreferat, das damit einer in Not geratenen Familie helfen kann.