Der erweiterte Vorstand der FPÖ Stadtgruppe Mödling fand sich im Sporthotel Semmering zur Arbeitsklausur ein. „Ziel war es, mit neuen Ideen und Ansätzen den Wahlerfolg von 2015 nicht nur beizubehalten, sondern auch zu steigern“, merkte Stadtparteiobmann & Stadtrat Daniel Könczöl an.

„Wir haben uns nicht nur ideell gefestigt, sondern auch personell sehr weit entwickelt. Mit dieser Mannschaft und den vielen Ideen für unsere schöne Stadt Mödling freue ich mich schon heute auf den bevorstehenden Wahlkampf.“

"Haben unser Wahlprogramm 2015 überarbeitet und modifiziert"

Neben den bekannten Themen wie Sicherheit, Familie und Soziales sowie Tourismus liege der Fokus auch auf Jugend, Senioren und Tierschutz: „Wir haben unser umfangreiches Wahlprogramm 2015 überarbeitet und modifiziert“, betonte Könczöl im NÖN-Gespräch.

All das in der Hoffnung, „zumindest ein Mandat mehr zu machen“. Aktuell hält die FPÖ in Mödling bei vier Gemeinderatssitzen (Daniel Könczöl, Gerold Babuschik, Walter Windsteig und Harald Thau).

Eine Liste samt Kandidatenreihung gebe es allerdings noch nicht, erklärte der Mödlinger Tourismus-Stadtrat. „Die Klausur hat vor allem dazu gedient, erste Vorbereitungen für die Gemeinderatswahl zu treffen.“