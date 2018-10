Das Rote Kreuz Niederösterreich und der „Club Niederösterreich“ haben zum Festakt nach Tulln geladen. In insgesamt neun Kategorien wurden Auszeichnungen für soziales Engagement vergeben: „Henri. Der Freiwilligenpreis“. Gleich zwei „Henris“ gingen nach Mödling.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit MonaMani, Mona Mani, Nahid Ahned, Wolfgang Buchebner, Ingrid Kuhn,Mohamad Jawari und Alfred Trötzmüller. | Rotes Kreuz NÖ/A. Zehetner

In der Kategorie „Gruppen/Initiativen, Schwerpunkt Integration“ hatte das Mödlinger Flüchtlingsnetzwerk „CONNECT Mödling“ die Nase vorne. Seit drei Jahren unterstützt das Team rund um Obfrau Veronika Haschka junge unbegleitete Geflüchtete und Flüchtlingsfamilien. Die 80 Ehrenamtlichen der Initiative bieten Deutschkurse aber auch Nachhilfe an, um den Pflichtschulabschluss positiv absolvieren zu können.

Rezepte fürs Schulleben und ein Kochbuch

Insgesamt konnten bereits 45 Schüler an der HTL Mödling beginnen, weitere 35 sind in Übergangsklassen. Für weibliche Flüchtlinge und einheimische Frauen findet wöchentlich ein Frauencafé statt, bei dem gemeinsam gekocht und musiziert wird. Diese Gruppe hat ein mehrsprachiges Kochbuch herausgegeben, von dem bereits 500 Stück verkauft wurden. Die Frauen bieten auch Caterings an.

CONNECT Mödling war beim Festakt in der Landesfeuerwehrzentrale Tulln mit drei ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern, Ingrid Kuhn, Wolfgang Buchebner, Alfred Trötzmüller, und drei Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan vertreten. Und der Verein ließ im Vorfeld der Feier aufhorchen, initiierte er doch vor dem Veranstaltungsort unter dem Titel „Retten wir das Miteinander!“ eine Kundgebung gegen die Absiedlung von Bewohnern des Caritas-Flüchtlingsquartiers St. Gabriel.

Dorfi ist „laufend“ für die Sache engagiert

Auch Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter hatte Grund zum Feiern. Er holt den „Henri“ in der Kategorie „Personen mit außerordentlichem Einsatz für die Menschlichkeit“. Der „Laufende Botschafter“ des Roten Kreuzes & Marathonmann ist seit Jahren auf der ganzen Welt unterwegs, um die Grundsätze des Roten Kreuzes hinauszutragen. Heuer hat er in dieser Funktion den 215. Marathon absolviert.

Seit 1991 engagiert sich „Dorfi“ zudem im Jugendrotkreuz und vermittelt Kindern mit viel Freude Erste-Hilfe und den Rotkreuz-Gedanken: „Eine Riesenehre für mich“, freute sich Dorfstätter. „Es ist schön, dass meine Arbeit bis ganz hinauf wertgeschätzt wird.“ Dass er sein Engagement beim Jugend-Rotkreuz mit dem Laufen verbinde, mache ihn zu einem Unikat: „Das hebt mich ein wenig von anderen Personen, die den Preis übrigens ebenso verdient hätten, heraus.“