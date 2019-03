Ziel der Zusammenarbeit ist es, die chinesische Sprache und Kultur, Land und Leute und die wirtschaftlichen Aspekte den SchülerInnen näherzubringen.

Die Zusatzangebote – von Sprachunterricht bis zu Kulturerlebnissen – sind an allen sechs Schulstandorten der Vienna Business School – auch in Mödling – ab Herbst verfügbar. „Chinesisch öffnet Türen zur Welt, nutzt als Karriere-Booster und erweitert den Horizont“, ist Wan Jie Chen, Direktor des Konfuzius-Instituts, überzeugt.

Helmut Schramm, Präsident des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, zugleich auch Schulerhalter der VBS, ergänzte: „Dass es in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut an der Universität Graz Chinesisch-Unterricht an der Vienna Business School geben wird, hier die offiziellen Sprachprüfungen absolviert werden können und spannende Workshops, Round Tables und Kulturerlebnisse mit China-Bezug stattfinden werden, erfüllt uns mit Stolz und Freude.“