Frische Kräfte für den Klimaschutz

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Vizebürgermeister Rainer Praschak (Stadtrat für Verkehr und Mobilität) folgt Gerhard Wannenmacher als Sprecher der Partei, Stadträtin Teresa Voboril (Bauangelegenheiten) übernimmt die Klubsprecher-Agenden von Praschak. „Wir freuen uns über dieses starke Ergebnis und nehmen den Auftrag dankend an“, merkte Praschak an.

Einmal mehr galt der Dank auch Wannenmacher, der „für und in Mödling so Entscheidendes geleistet hat. Seine Spuren werden lange sichtbar bleiben“. Der „Ehrungs-Marathon für Gerhard ist abgeschlossen“, schmunzelte Praschak, die Verleihung des Ehrenringes der Stadtgemeinde Mödling sei einer der Höhepunkte gewesen. Wannenmacher gehörte mit kurzer Unterbrechung von 1990 bis Sommer 2020 dem Gemeinderat an, war von 2010 bis 2020 Vizebürgermeister.

Die Rolle der Grünen in der Bezirkshauptstadt haben Praschak und Voboril klar abgesteckt: „Wir arbeiten die nächsten Jahre gemeinsam an dem Ziel, uns mit aller Kraft für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt in Mödling einzusetzen. Wir sehen ganz klar: Es braucht uns Grüne. In Mödling stehen ÖVP/SPÖ verlässlich auf der falschen Seite – auf der Seite der Bauträger und nicht der Bürgerinnen und Bürger.“

„Beitrag jedes Einzelnen stärkt unsere Stadt“

Gerade in Zeiten des Klimawandels müsse der Versiegelung und Verlust von Grünraum Einhalt geboten werden, ist Praschak überzeugt, „die Umgebung, in der wir wohnen, prägt unser Miteinander, der Beitrag jedes Einzelnen stärkt unsere Stadt“, meint Voboril. Sie wird verstärkt auf den Dialog mit Mödlingerinnen und Mödlinger setzen und als Baustadträtin auf die baukulturellen Leitlinien achten.

Gartenstadt-Feeling hervorheben

Wobei Praschak eines nicht unerwähnt lässt: „Es geht uns Grünen nicht darum, dass kein einziger Ziegelstein mehr in Mödling verlegt wird. Wir vermissen allerdings entsprechende qualitätssichernde Prozesse, die zum Gartenstadt-Feeling beitragen würden.“

Bei der sanften Mobilität verhalte es sich ähnlich, meint Praschak: „In den vergangenen drei Jahren ist kein Meter Radweg mehr gebaut worden.“

Die Grünen halten aktuell 11 der 41 Mandate und sind hinter der ÖVP (16) zweitstärkste Partei. Die ÖVP hat allerdings ein Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ (8) abgeschlossen, die Grünen sind in Opposition.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.