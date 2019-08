Im Zuge der Errichtung des Bürohauses in der Gabrielerstraße Ecke Wienerstraße wurde die Abtretungsfläche spruchreif, die Gemeinde konnte das Straßenbauvorhaben umsetzen. Jetzt gibt es in der Gabrielerstraße eine eigene Linkseinbiegespur in die Wiener Straße und einen Mehrzweckstreifen Richtung Landesklinikum.

Vizebürgermeister & Verkehrsstadtrat Gerhard Wannenmacher hat am Freitag die Umleitungstafel entfernt und ist froh, dass vor allem „der erste Abschnitt der Radanbindung ans Spital fertig ist“. Die Route werde Richtung Grenzgasse verlängert. Aber erst, „wenn wir Details zur Nachnutzung des Leiner-Gebäudes kennen“.

"An der Ampelschaltung wurde nichts geändert"

Die eigene Linkseinbiegespur werde den Rückstau minimieren, hofft Wannenmacher. „An der Ampelschaltung wurde nichts geändert, die Bodenmarkierungen über die Kreuzung werden noch adaptiert.“

Neu ist auch ein Abstellplatz für 45 Räder vor dem Bürogebäude auf Seite der Wiener Straße. Ein Projekt, das gemeinsam mit den ÖBB umgesetzt wurde.