Nachdem Corona-bedingt die „Geschichten aus dem Wienerwald“ aufs nächste Jahr verschoben werden mussten, tat sich für Intendant Andi Berger und Max Paul erst einmal eine „gähnende Leere“ auf.

Da hatte Paul die rettende Idee, die bisherigen Produktionen im Rahmen von Filmabenden vorzustellen.

Andi Berger war sofort begeister: „Zum Glück haben wir jede Produktion aufgezeichnet und professionell geschnitten“.

„Wichtig ist, dass es in Zeiten wie diesen Initiativen gibt“ betonte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, beim Auftakt am Samstagabend, bei dem sich der Platz vor St. Othmar mit „Don Camillo und Peppone“ in ein italienisches Dorf verwandelte.

Auf der Großbildleinwand konnte auch jeder, der die Theaterproduktion gesehen hatte, neue Aspekte entdecken.

Ein Ensemble der Blasmusik Mödling sorgte gleich zu Beginn mit Bandiera rossa, Bella Ciao und Avanti popolo nicht nur für das richtige italienische Revolutions-Feeling, sondern vermittelte auch das Gefühl, bei einer live-Aufführung dabei zu sein.

Großes Lob für die Kulturschaffenden und die Stadtgemeinde Mödling, denen es gemeinsam gelungen ist, trotz schwieriger Vorzeichen und Bedingungen ein attraktives und facettenreiches Sommerprogramm auf die Beine zu stellen.