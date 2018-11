Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste den „Tag der Diversität“ in der „Schule für Wirtschaft, Tourismus und Marketing“ aus terminlichen Gründen auslassen. Dafür hat er die Viertklassler zu sich in die Hofburg geladen.

Das Echo über diesen Besuch – die NÖN berichteten – war enorm. „Dieses besondere Ereignis ist noch immer Gesprächsthema unter den Kindern und wurde auch im Rahmen der Begabtenförderung, die jeden Dienstag am Nachmittag an der Schule angeboten wird, diskutiert“, berichtet Direktorin Elisabeth Leitner.

"Ungewöhnliches und nicht alltägliches Geschenk"

Etwas ganz Besonderes hat sich Suren Kirazian, ein hochbegabter Schüler aus der Klasse 4B, einfallen lassen. „Wenn dich der Bundespräsident so sehr beeindruckt hat, dann zeichne ihn doch“, lautete der Rat seiner Lehrerin Gerlinde Limbacher. Kirazians herausragendes Zeichentalent war schon mehrfach aufgefallen. Also suchte der junge Mann ein Bild im Internet und begann umgehend mit der Arbeit. Entstanden ist ein sehr detailgetreues Porträt von Alexander Van der Bellen in Schwarz-Weiß-Grau.

Die künstlerische Arbeit umfasste schlussendlich drei Tage und sprengte damit deutlich den Rahmen zweier Unterrichtsstunden im Rahmen der Begabtenförderung.

Am Tag der offenen Tür kehrte Kirazian zurück in die Präsidentschaftskanzlei und überreichte – begleitet von seiner stolzen Mutter sowie von Kunstpädagogin Jutta Grams – dem Staatsoberhaupt das Porträt. Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer waren angetan von diesem „ungewöhnlichen und nicht ganz alltäglichen Geschenk“. Für Leitner steht fest: „Surens Namen wird man sich merken müssen, denn er ist ein Schüler mit vielen herausragenden Talenten – Zeichnen ist nur eines davon.“