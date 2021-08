„32 reguläre Vorstellungen, dazu zwei zusätzliche – Auslastung: 105 Prozent“, zeigt sich Andreas Berger mit dem Erfolg seiner diesjährigen Produktion „Geschichten aus dem Wienerwald“ mehr als zufrieden. Kein einziger Abend musste wetterbedingt zur Gänze indoor gespielt werden. „Wir konnten den Zuschauern die Schönheit der Mödlinger Innenstadt und insbesondere deren reizvolle Höfe zeigen“, freut sich Berger, „die Aufführungsorte haben so gut mit dem Stück harmoniert, dass man glauben konnte, Horvath habe es eigens für Mödling geschrieben.“ Besonders gut kam die gelungene Heurigenszene mit Speis’ und Trank samt weinseliger Wienerlieder zum Mitsingen am Europaplatz an.

Dabei hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet, dass die Produktion eine Herausforderung werden könnte. Der ursprünglich vorgesehene „Rittmeister“ konnte die Rolle aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht übernehmen, es musste kurzfristig nachbesetzt werden. Die Rolle der Marianne wurde von zwei Schauspielerinnen übernommen. „So reizvoll es war, es war auch ein Aufwand und eine Herausforderung für das Ensemble“, betonte Berger. Außerdem wurde der „Fleischer“ krank, für ihn sprang in vier Vorstellungen Bergers Schwager Karl Rittler aus Gießhübl ein. Für Berger war es „vermutlich mein letztes Stationentheater. Es steckt doch enormer Aufwand dahinter, allein schon von der Logistik her; ein stationäres Theaterstück ist da wesentlich einfacher“.