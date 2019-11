„Orange the world“ lautet die Aktion, bei der rund um den Globus berühmte Gebäude und Sehenswürdigkeiten in oranges Licht getaucht werden, um am 25. November das Thema Gewalt gegen Frauen sichtbar zu machen.

Auch in Mödling wurden entsprechende Zeichen gesetzt: Der Club der Soroptimisten mit Präsidentin Judith Hradil-Miheljak organisierte am Sonntag eine Aktion vor die Pestsäule am Freiheitsplatz: Diese erstrahlte in Orange, in Statements erklärten Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, und der Opferschutzbeauftragte des Thermenklinikums Mödling, Primar Erwin Hauser, was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn Männer Gewalt an Frauen ausüben.

Schülerinnen der Modeschule Mödling defilierten in selbstentworfener Kleidung in der Farbe Orange anschließend im Posthof über den Laufsteg.

Schon am Freitag eröffneten die Soroptimistinnen einen Pop-up-Store in der Sala Terrena, bei dem der Reinerlös dem Frauenhaus im Bezirk Mödling zugutekommt. Die Obfrau des Vereines „Sozialhilfezentrum Frauenhaus Mödling“, Gaby Steiner, hat die Zahlen parat, die einen nachdenklich und traurig stimmen. „In ganz Niederösterreich wurden im Vorjahr 1.428 Betretungsverbote ausgesprochen. Das Schlimmste für mich ist, dass unser Bezirk mit 140 Wegweisungen weit vor größeren Bezirken wie Baden, St. Pölten oder Wiener Neustadt liegt.“

Frauenhaus ist längst zu klein geworden

Steiner, die auch SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende in Mödling ist, sagt dazu ganz klar: „Das Frauenhaus im Bezirk Mödling wurde vor 35 Jahren errichtet. Wir platzen aus allen Nähten, da wir nicht nur Frauen aus dem Bezirk Mödling aufnehmen, sondern auch für die Bezirke Baden, Bruck an der Leitha und den Tullner Bereich zuständig sind. Hier gibt es nirgends ein eigenes Frauenhaus.“

Manchmal gibt es auch Lichtblicke. Steiner freut sich: „Ein Hotel hat uns 15 nagelneue Betten zugesagt, die wir kostenlos erhalten. Bis jetzt mussten die Frauen auf meist schon ausrangierten Sofas schlafen.“