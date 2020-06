Während des Lockdowns war es ruhig – die Ruhe vor dem Sturm. „Frauenhaus Mödling“-Vereinsobfrau Gaby Steiner weiß zu berichten: „In der Zeit, als Covid 19 alles beherrschte, hat sich niemand getraut, etwas zu sagen. Jetzt kommt alles raus. Frauen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, rufen massivst an. Die Frauen trauen sich jetzt wieder, zu einer Freundin zu gehen und deren Handy zu benutzen.“

Man sei im Frauenhaus im Bezirk Mödling längst an die Kapazitäten gelangt, „wir beherbergen aktuell zehn Frauen und fünf Kinder, mehr geht nicht“. Unter anderem wurde sogar eine Frau aus St. Pölten zugewiesen, weil „wir einfach zuwenige Frauenhäuser in Niederösterreich haben. Das zeigt sich an diesem Fall ganz deutlich, eigentlich sollte die Frau Aufnahme im Raum Gänserndorf, Hollabrunn finden können, aber dort gibt es überhaupt nichts“, sagt Steiner.

Das Problem werde dadurch verschärft, dass „es in Niederösterreich keine Notunterkünfte gibt. Alleine wir sind für die Bezirke Baden, Bruck und Teile Gänserndorfs zuständig. Das sind gemeinsam fast 400.000 Einwohner. Ich bräuchte alleine für die Stadt Mödling mit 25.000 Einwohnern diese Bettenanzahl, rechnet man den Schlüssel auf unser ganzes Gebiet um, dann bleiben alleine für Mödling nur 2,5 Betten übrig“, zeigt Steiner auf.

Das Dringendste, was dem Frauenhaus aber fehlt, ist eine gesicherte Finanzierung, an denen sich auch die umliegenden Bezirke beteiligen. „Wir haben Bitt-Briefe wegen finanzieller Unterstützung an die Gemeinden in unserem Zuständigkeitsbereich geschrieben. Dann wollen die Kommunen, etwa aus dem Bezirk Bruck wissen, wie viele Frauen aus ihren Bezirken bei uns untergebracht sind. Das dürfen wir aus Datenschutzgründen aber nicht sagen und schon gar keine Namen preisgeben. Das Ergebnis ist, dass wir außer vom Bezirk Mödling keine Unterstützung bekommen.“

Auch materielle

Unterstützung zählt

Zumindest materielle Hilfe kam jetzt vom Serviceclub der Soroptimistinnen Mödling und von lokalen Firmen wie Knorr Bremse. Soroptimist-Präsidentin Judith Hradil-Miheljak betont: „Unterstützung von Bildung, Stärkung der Rolle von Frauen und Schaffung von Chancengleichheit sind unsere Ziele. Dazu zählt auch die Hilfe zur Selbsthilfe, die wir den Bewohnerinnen des Frauenhauses mit der Nähmaschine ermöglichen wollen. Selbst etwas kreativ zu gestalten, kann in schwierigen Lebensumständen neuen Mut geben.“

Christina Ebersberger-Dörfler von „Knorr-Bremse“ in Mödling ergänzte: „Wir freuen uns, wenn die Bewohnerinnen und ihre Kinder die von uns zur Verfügung gestellten Laptops für Weiterbildung und Hausübungen nutzen. Als Technologieunternehmen investieren wir regelmäßig in Bildung, um die Chancengleichheit zu fördern.“