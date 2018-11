Es war ein äußerst gelungenes Gesamtprojekt, das seitens der Bevölkerung auf großes Interesse stieß, lässt sich resümierend über die Gedenkwoche „1918-1938-2018“ sagen. „Jede der Veranstaltungen, die im Stadttheater stattfand, war voll besetzt“, zeigte sich Intendant Bruno Max erfreut. Man zählte etwa 800 Besucher.

Eine gut durchkonzipierte Ausstellung, die von Chris Dematté, Walter Ulreich, Rainer Voltmann, Jörg Zaunbauer, Phillip Heckmann, Deniz und Josef Hasenöhrl bestückt wurde, bildete den Rahmen für Szenisches, Gelesenes, Gespräche, Musik und Filme, die allesamt eine Aufgabe hatten: das, was im Jahr 1938, in den Jahren danach, aber auch schon im Vorfeld an Grausamkeiten passiert ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Großes Echo fand eine Schülerveranstaltung: Nach dem Stück „Ein ganz gewöhnlicher Jude“ gab es eine Diskussion mit den Schülern.

In einer Lesung rief man das Andenken an die Hinterbrühlerin Ella Lingens wach, Widerstandskämpferin und KZ-Häftlingsärztin, später in Israel zu einer der „Gerechten unter den Völkern“ ernannt.

„Es ist unsere Verantwortung, dieser Dinge zu gedenken“, betonte SPÖ-Kulturstadtrat Stephan Schimanowa bei dem berührenden Gedenkakt unweit der Stelle, wo in der Enzersdorfer Straße in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November die Synagoge niederbrannte.

Peter Michael Lingens sprach mit Stadttheaterdirektor Bruno Max über seine Mutter Ella Lingens. | Dematté

„Was da in unserem Mödling geschah, ist so unfassbar, dass die Worte fehlen“, leitete Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, den Teil des Gedenkens ein, in dem die Anwesenden Namen und Schicksale der Mödlinger vorlasen, die in jenen schicksalsträchtigen Jahren aus rassischen oder politischen Gründen deportiert und ermordet wurden.

Berührend auch die Worte des wohl noch einzigen lebenden Augenzeugen, der den Synagogenbrand noch gesehen hat, Altbürgermeister Werner Burg, SP. Der Abend wurde von einem konzertant-szenischen Programm im Stadttheater abgerundet, das Rupert Bergmann (Bassbariton/Rezitation) und Christoph Traxler (Klavier) gestalteten. Anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges wurde als Abschluss die Verfilmung des Theaterstückes „3. November 1918“ von Franz Theodor Csokor gezeigt.