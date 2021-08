Die Mödlinger Grünen mussten nach zehn Jahren in der Stadtregierung wieder aufs Oppositionsbankerl, obwohl sie zweistärkste Kraft (11 Mandate) in Mödling sind. Egal, was sie ansprechen und aufzeigen, der Konter von ÖVP (16 Mandate) und Koalitionspartner SPÖ (8) ist ihnen sicher.

Für Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Rainer Praschak, der seit 2010 in der Gemeindepolitik aktiv ist, steht außer Zweifel: „Als Opposition ist es eben ganz anders, Politik zu machen.“ So müsse er damit leben, dass etwa das Projekt „Neugestaltung des Fliagnspitz“ bis zur Wahl als „Hitzeinsel“ galt, jetzt plötzlich „Wohlfühloase ist“ und sogar gute Chancen hat, beim Baukulturpreis zu punkten.

Auch die e5-Zertifizierung, e-Car-Sharing, nextbike oder die Verbesserung des Fußwegnetzes sei in der schwarz-grünen Ära (2010 bis 2020) gestartet worden. „So schlecht können unsere Ideen also nicht gewesen sein“, meint Praschak.

Der ehemalige Planungsstadtrat ist nunmehr für die Mobilität zuständig. Er hat unter anderem die Citybus-Ausschreibung unter Dach und Fach gebracht – „Kleinere Fahrzeuge, kürzere Laufzeit aufgrund des möglichen Wechsels hin zu e-Bussen“ –, auch das Parkleitsystem für die zentrumsnahen Parkplätze werde ausgedehnt.

Zudem ist im Bezirk Mödling mit Jahresende der „Micro-ÖV“ auf Schiene, womit es mit Sammeltaxis auch zu den Wiener Öffis gehen wird, der Ausbau der e-Carsharing-Standorte ist beschlossene Sache, in der Norbert Sprongl-Gasse wird überdies ein e-Lastenradsharing zur Verfügung stehen.

Die Rolle der Grünen in Mödling sieht Praschak so: „Ohne uns gäbe es beispielsweise keinen Planungswettbewerb als qualitätssichernde Maßnahme für den Kindergarten in der Quellenstraße.“

Skepsis zum geplanten Parkdeck bleibt

Und man werde das geplante Parkdeck am Pasta-Parkplatz in der Enzersdorfer Straße genau im Auge behalten: „Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und Ressourcen verbaut, halten wir es für geboten, dass eine Evaluierung gemacht wird, Daten erhoben und Grundlagen geschaffen werden, ob und wo zusätzliche Parkplätze notwendig und sinnvoll sind.“ Dieser grüne Antrag sei allerdings abgelehnt worden, bedauert Praschak. Nicht zuletzt sei das Aus für die Parkomaten von ihm initiiert worden. Handyparken und der Verkauf von Kurzparkscheinen sollen forciert werden, um die in der Erhaltung teuren Automaten – etwa 32.000 Euro sind pro Jahr dafür budgetiert – schön langsam auslaufen zu lassen. Wiewohl ab Herbst bei den Parkomaten auch mit Karte bezahlt werden kann. ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer sei in die Diskussion stets eingebunden, lässt Praschak nicht unerwähnt.

Ob ihm Politik auch unter Oppositionsbedingungen Spaß macht: „In jedem Fall. Ich bin in Mödling aufgewachsen, lebe hier und will auf für die nächsten Generationen Nachhaltiges bewirken.“