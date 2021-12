„Haus der Jugend“-Verein: Förderung bleibt aufrecht

Um das „Haus der Jugend“ in der Eisentorgasse sind einmal mehr politische Diskussionen entbrannt. Genauer gesagt wegen des „Vereines des Hauses der Jugend“, dem im Endeffekt nur Politiker angehören. FPÖ-Gemeinderat Gerold Babuschik kritisierte, dass die Anzahl der Sitzungen nicht der entsprechend würde, die in den Statuten vorgesehen seien sowie die antiquierte Homepage, „wo ich den Jahresbericht 2017 als aktuelles Thema lesen kann“. Ergo warf er die Idee auf, die jährliche Fördersumme der Stadtgemeinde in der Höhe von 219.000 Euro 1:1 der Mobilen Jugendarbeit (MOJA) zu übertragen.

Professionalisierung vorantreiben

Für Stadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, hat dieser Vorschlag „Charme. Ich gebe aber zu bedenken, dass es damit mit einem Schlag ein Angebot weniger für die Jugend gibt“. Vielmehr komme „ein deutliches Ja zur Professionalisierung des Vereines“, auch Vizebürgermeister Rainer Praschak, Grüne, vertrat die Meinung, dass „wir wohl einen Geschäftsführer für den Verein brauchen werden.“

„Haus der Jugend“-Vereins-Obmann ist aktuell Jugend-Stadtrat Otto Rezac, ÖVP. Für ihn war die Diskussion im Gemeinderat von der Sache her „keine Überraschung“.

Er bekräftigte, dass es wöchentlich Abstimmungen der Gemeinde mit dem Leiter des Jugendzentrums und den Mitarbeitern des Hauscafés gebe und er eines versprechen könne: „Zu Jahresbeginn werden wir uns Gedanken über die Neustrukturierung des Vereines machen.“