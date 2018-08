Michael Hummel ist mehr als nur verärgert: „Am vergangenen Freitag wurde unsere 9-jährige Tochter in das Landesklinikum Mödling gebracht. Sie klagte über starke Bauchschmerzen und hatte 39,7 Grad Fieber. Sie wurde in der Kinder- und Jugendambulanz und der chirurgischen Ambulanz untersucht.“

Die Ärzte ordneten eine Ultraschalluntersuchung an, da der Verdacht auf Blindarmentzündung bestanden habe, und teilten den Eltern mit, dass man wochentags ab 15 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags wegen Personalmangels keinen derartigen Check mehr durchführen könne.

„Daher wurden wir mit unserer Tochter nach Baden geschickt“, ärgert sich Hummel. Was an einem Freitag etwa 25 Minuten Fahrzeit pro Strecke bedeutet.

Ebendort haben sich „die Ärzte und Krankenschwestern sehr gut um unsere Tochter gekümmert, es geht ihr bereits wieder gut“, bedankte sich der besorgte Vater. Dennoch hält er es für „eine Frechheit, dass kranke Kinder in andere Häuser geschickt werden, da vermutlich kein Geld für weitere Untersuchungen vorhanden ist“.

Vorgehensweise ist „übliches Prozedere“

Pressekoordinatorin Gudrun Wittmann betonte auf NÖN-Anfrage, dass „die erforderliche Versorgungsqualität trotz der Umstände stets gewährleistet war“.

Die Vorgehensweise entspreche „dem üblichen Prozedere an den Standorten Baden und Mödling. Spezielle Untersuchungen werden sowohl an beiden Standorten als auch in Baden oder Mödling angeboten. Dies ist auch von der Tageszeit abhängig. Ebenso kann es medizinisch erforderlich sein, dass Patienten zwischen den beiden Standorten in geplanter Weise transferiert werden müssen“.

Gerade außerhalb der Regelbetriebszeiten sei es aus krankenhausökonomischen Gründen nicht möglich, gewisse Leistungsangebote an beiden Standorten verfügbar zu halten.

„So ist ein radiologischer Facharzt außerhalb der Kernarbeitszeit für beide Standorte vorgesehen, da er das Erstellen des Befundes von einem Standort aus für beide Häuser gewährleisten kann“, nennt Wittmann ein weiteres Beispiel.

Spezialuntersuchungen am anderen Standort

„Das kann ab und zu dazu führen, dass ein Patient für eine Spezialuntersuchung nach Baden gebracht werden muss.“