Heiteres zur See mit Kabarettist Jürgen Preusser

Wer wie Jürgen Preusser, seines Zeichens leidenschaftlicher Segelkabarettist, mittlerweile vier Jahrzehnte auf hoher See schippert, hat einiges zu erzählen. In seinem neuen Buch berichtet er über originelle Persönlichkeiten, die sich in außergewöhnlichen Situationen zu bewähren haben. Die kleinen Katastrophen werden durch die treffsicheren Karikaturen von Reini Buchacher authentisch unterstützt.

Schon am Beginn seiner Segelkarriere begann der in der Südstadt aufgewachsene Breitenfurter seine persönlichen Erlebnisse auf hoher See aufzuschreiben. Für sein neuestes Werk holte Jürgen Preusser unzählige alte Logbücher hervor und wurde fündig. Um die Situationen an Bord auch richtig ins Bild setzen zu können, holte Preusser Star-Karikaturist Reini Buchacher im wahrsten Sinne des Wortes ins Boot, um an den Törns teilzunehmen.

Das Buch wird von Jürgen Preusser im Rahmen der Premiere seines dritten Kabarett-Programms „Abdrift 3“ am 17. November (20 Uhr) in der Stadtgalerie Mödling präsentiert.

Der nächste Termin ist am 19. Jänner geplant. Karten: 0660/82340 10.

