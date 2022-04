Heuriger Pferschy-Seper erweitert um „Wein im Stock“

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, gratulierte Anna Seper zur Falstaff-Auszeichnung „NÖ Jungwinzerin des Jahres“ – im neuen „Wein im Stock“-Raum in der Schiller-Straße 6. Eben jener neue Kostraum wird am Donnerstag eröffnet und bietet Platz für Verkostungen, Seminare, oder private Feiern. „Die ersten Termine im neuen Kostraum sind unsere Schmankerl–Menüs am 20. & 21. April ab 18 Uhr, wo unsere Bio–Weine zu ausgewählten Schmankerln aus dem Wienerwald serviert werden“, freut sich Seper. Und am 23. April steht der „Tag der offenen Flaschen“ mit Verkostung des aktuellen Jahrgangs, Kellerführungen, Themenweinverkostungen und einer Präsentation regionaler Betriebe am Programm.

