Für den Tag der offenen Tür bereiteten sich alle gut vor, damit wieder ein umfangreiches Programm geboten werden konnte, um zukünftigen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern einen Überblick über das vielfältige Angebot zu geben.

Die Führungen durch die zwei unterschiedlichen Schultypen wurden von Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgänge durchgeführt. So erhielten die Gäste Einblicke in die Bereiche „Sprachen und Kommunikation“, „Mathematik“, „Wirtschaft“, „Produkt- und Unternehmensmanagement“, „Junior Companies“ und „Produktentwicklung und Produktion“; zudem konnten sie eine eindrucksvolle Modenschau erleben. Die neueste Errungenschaft der HLM ist eine computergesteuerte Stickmaschine, die zum ersten Mal präsentiert wird. Für die Kulinarik sorgte heuer erstmals die Fachgruppe „Naturwissenschaften“ mit einem ausgewogenen und gesunden Buffet.

Höhepunkte waren Präsentationen der zwei Schulzweige der „HLA für Mode“ und der „HLA für Produktmanagement und Präsentation“ im Turnsaal der Schule sowie der Boy’s Day der HLP und der Kreativworkshop Mode für Mädchen & Burschen am Freitagvormittag. Die Maturajahrgänge erfreuten sich am Vormittag an den Präsentationen der diversen Fachhochschulen und Universitäten.

Am Freitag, 24. Jänner 2020, findet von 9 – 13 Uhr der Tag des offenen Unterrichts in beiden Schulzweigen statt.