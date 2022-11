Hochhausbrand Anningerstrasse: Der lange Weg zurück in die Wohnungen

Über 100 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren kämpften am Sonntag, 15. Mai, im Hochhaus in der Anningerstraße gegen die Flammen und holten einige noch eingeschlossene Bewohnerinnen und Bewohner aus dem sechsstöckigen Haus.

Die Bilanz: ein Schwerverletzter – der Mann in der Erdgeschoßwohnung, in der der Brand ausgebrochen war – und zwei weitere Verletzte. Die 13 Wohnungen und das Geschäftslokal wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen, erst vier Eigentümer konnten bislang in ihre Wohnungen zurückkehren. Darunter auch Lukas Joksch, der seiner Familie versprochen hat, „noch vor Schulbeginn wieder in den eigenen vier Wänden zu sein“. Das sei gelungen, wiewohl er sehr viel in Eigeninitiative erledigt habe. Jetzt fehle noch die neue Küche, berichtet er beim NÖN-Lokalaugenschein.

Lukas Joksch (l.) ist einer der wenigen Wohnungseigentümer, die wieder einziehen konnten. Hier erklärt er Ümüt Taylan Yaylagül, Sinisa Jovanovic (beide Mibag) und Alexander Winkler von der Hausverwaltung, was noch alle erledigt werden müsse. Foto: Dworak

Allerdings sei noch einiges zu klären, ergänzte Joksch – und das sechs Monate nach der Katastrophe: Warum müsse man eigentlich Betriebskosten zahlen, obwohl man lange nicht in der Wohnung sein konnte, wer komme für die Kosten für den Parkplatz auf, den er als Fläche für den Container der Sanierungsfirma zur Verfügung gestellt habe und wann funktioniere der Aufzug wieder? „Die Kommunikation mit der Hausverwaltung ist mehr als nur verbesserungsfähig“, meint Joksch. Man hätte sich viel mehr um die Anliegen der Wohnungseigentümer kümmern müssen, kritisiert er.

Sanierungsfirma ist ständig vor Ort

Ümüt Taylan Yaylagül, Techniker der Firma Mibag, nimmt die „Ludwig Hallas Immobilienverwaltung“ in Schutz: „Die Verantwortlichen haben sich umgehend um die Einleitung der Sofortmaßnahmen gekümmert. Wir sind in ständigem Kontakt.“ So wie auch mit den Wohnungseigentümern, die er nach dem halben Jahr schon sehr gut kenne. „Wir haben noch am 15. Mai mit den ersten Arbeiten begonnen.“ Bei einem Ereignis dieser Dimension klappe nicht alles von heute auf morgen. Erst, wenn der Ruß beseitigt ist, sehe man, was alles zu machen ist: „Da stößt man dann auch auf Dinge wie kaputte Heizungsventile.“

Zudem kommen täglich neue Aufträge der Eigentümer: „Jeder hat was, jeder will was. Mein Team und ich bemühen uns, alle zufriedenzustellen“, betont Yaylagül. Für ihn sei die Sanierung „die bislang größte berufliche Herausforderung, ein Meilenstein“. Was den Aufzug betrifft, habe der TÜV bereits das Okay gegeben. Jetzt stehen noch Lackierarbeiten an, Ende November soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, hofft Yaylagül.

Insgesamt vier Wohnungen sind derzeit noch in Arbeit, darunter auch der Brandherd; diese Wohnung wurde allerdings erst vor Kurzem behördlich freigegeben. „Wir haben Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst an das Bezirksgericht Mödling weitergeleitet“, berichtet Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt auf NÖN-Anfrage.

Erhebliche Herausforderungen

Alexander Winkler, Jurist der Ludwig Hallas Immobilienverwaltung, erklärt, dass ein Brandereignis solcher Dimension „naturgemäß auch für eine große und erfahrene Hausverwaltung eine erhebliche Herausforderung darstellt. Es sind hier sämtliche Abteilungen unseres Unternehmens gefordert, angefangen von der zuständigen Hausverwalterin bis zum Juristen“.

Die Hausverwaltung fungiere dabei als Schnittstelle zwischen allen Beteiligten (Eigentümer, Versicherung, Sanierungsfirmen, Staatsanwaltschaft), die Kommunikation gestaltete sich dementsprechend, nicht immer einfach.

„Selbstverständlich verstehen wir den zwischenzeitlichen Unmut der Bewohner über die Dauer der Abwicklung. Allerdings konnten wir den Startschuss für die Sanierung vieler Bereiche erst nach Freigabe der Brandwohnung durch die Staatsanwaltschaft erteilten. Diesen haben wir erst vor knapp zwei Wochen erhalten.“ Zudem habe aufgrund des hohen Schadensvolumens die Gutachtenerstellung durch die Versicherung länger gedauert.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.