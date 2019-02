Die schlechte Nachricht: Das Wirtschaftswachstum in Österreich wird heuer nach Meinung der Wirtschaftsforscher etwas schwächer. Die gute Nachricht: Die aktuelle Hochkonjunktur prägt auch die Lage am Arbeitsmarkt im Bezirk Mödling und führt „zu Jahresbeginn zu erfreulichen Arbeitsmarktdaten“, berichtet Werner Piringer, AMS-Geschäftsstellenleiter in Mödling.

Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor rückläufig (4.505 Personen sind im Bezirk Mödling ohne Job, -6,7 Prozent), die Jugendarbeitslosigkeit niedrig, bei den Langzeitarbeitslosen sei eine „deutliche Entspannung“ (-26,4 Prozent) zu merken und das Plus an gemeldeten offenen Stellen (6,5 Prozent) sorge für Optimismus.

"Zahl der arbeitslos vorgemerkten Jugendlichen ist gesunken"

Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte in Fremdenverkehrs- (-11,9%), Metall-und Elektro- (-9,7%) sowie in Handelsberufen (-9,3%) verzeichnet werden. Die Arbeitslosenquote im Bezirk Mödling lag Ende Dezember bei 7,4 Prozent (-0,7%), in Niederösterreich bei 9,2 Prozent (-0,8%). Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Jugendlichen ist im Vorjahresvergleich geringfügig um zwei Prozent auf insgesamt 293 Personen gesunken, ein Anstieg um 20 Personen (auf insgesamt) 84 ist bei Lehrstellensuchenden zu verzeichnen, betonte Piringer.

Erfreulich sei weiterhin die Entwicklung bei über 50-Jährigen und langzeitarbeitslosen Personen. Das Minus an Vorgemerkten in der Gruppe 50+ habe sich im Jänner zwar abgeschwächt, gegenüber dem Vorjahr sank die Arbeitslosigkeit aber nochmals um 32 Personen auf 1.551 Vorgemerkte, bilanzierte der AMS-Geschäftsstellenleiter.