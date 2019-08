Der Mammutbaum am Hyrtlplatz vor der Kirche bleibt erhalten – die NÖN berichtete. Sehr zum Missfallen von Planungsstadtrat Rainer Praschak, Grüne. Nicht, was die Rettung des Baumes betrifft, sondern den Weg dorthin.

Seit Herbst habe er mit allen Parteien, Denkmalamt, Schulvertretern und sonstigen Betroffenen das Hyrtplatz-Projekt erörtert. Da war auch der Mammutbaum Thema, der im Zuge der Platzgestaltung gegen einen gleichwertigen heimischen Baum getauscht werden sollte.

„Der Mammutbaum ist ein Flachwurzler, Fachleute haben ihm beim Umbau des Platzes keine Überlebenschance gegeben. Zudem gehört er eigentlich nach Kalifornien und nicht nach Mödling“, gab Praschak zu bedenken. „Aus fachlicher Sicht war die Fällung beschlossene Sache. Dagegen und gegen eine adäquate Neupflanzung hat es keine Einwände gegeben.“

Dworak Der nächste Kampf um einen Baum steht bevor. Diese Traubeneiche am Areal des ehemaligen Rot-Kreuz-Katastrophenlagers könnte fallen.

Dass jetzt angesichts der Klimakrise und „sicher auch wegen der anstehenden Wahlen“ alle auf den Baumrettungszug aufspringen, ärgert Praschak.

„Es ist zwar schön, für unsere ureigensten grünen Anliegen Unterstützung zu bekommen, aber nicht so. Jetzt will jeder als Retter des Mammutbaumes gefeiert werden.“ Und das mitten in der seit Juli dauernden Umbauphase.

„Die Planer müssen jetzt eine andere Lösung rund um den bestehenden Baum finden, das Projekt wird in jedem Fall verzögert. Man darf nicht vergessen, dass Eva Maiers Adventmarkt im November startet.“ Neben dem Mammutbaum.

"Es wird mehr Bäume als zuvor geben"

Nächste Woche werden die Parkplätze rund um die Schulen fertig sein – statt Asphalt gibt’s Betongittersteine –, die Gestaltung der neuen Grünflächen erfolgt danach. „Alles in allem wird es mehr Bäume als zuvor geben“, lässt Praschak nicht unerwähnt.

Die Diskussionen nimmt Praschak aber auch zum Anlass, um die grüne Zukunft Mödlings in Erinnerung zu rufen. „Wir haben erheben lassen, dass es fürs Stadtklima einiges bringen würde, 3.000 weitere Bäume zu pflanzen. Dann kämen wir auf 9.000. Dabei ist aber nicht nur die öffentliche Hand gefordert.“

Neben dem Hyrtlplatz-Projekt brauen sich, gesamt gesehen, die nächsten dunklen Wolken am Himmel zusammen, wie kurz vor Redaktionsschluss bekannt wurde.

Am Areal des ehemaligen Rot-Kreuz-Katastrophenlagers steht „eine wunderschöne, vitale Traubeneiche mit einer Höhe von etwa 20 Metern, einem Kronendurchmesser von 12 Metern und einem Durchmesser beim Stammfuß von 80 cm“, merkte Forst-Stadtrat Leo Lindebner, VP, an. Die müsse bei der Nutzung des Areals, auf dem die WETgruppe ein Wohnhaus projektiert hat, „unbedingt erhalten werden“.

Ins selbe Horn stößt „Wir für Mödling“-Gemeinderätin Eva Maier: „Wir brauchen mehr Grün und keine Betonbunker. Auch einen Baum wie diese etwa 100 Jahre alte Traubeneiche schneidet man nicht um, nur um Profit zu machen.“

Seitens der WETgruppe ist man bemüht, eine Lösung zu finden, versichert Julia Leitner-Christ auf NÖN-Anfrage.