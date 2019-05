„Wenn Schule ein Biotop des Wissens ist, so ist die HTL Mödling ein Ozean des Wissens.“ Worte, die man gerne hört – und die von niemand Geringerem als Bildungsminister Heinz Faßmann, ÖVP, kamen.

Die HTL Mödling feierte 100-jähriges Bestehen, am Freitag mit einem offiziellen Festakt. „Wir sehen die Entwicklung mit Herzblut“, merkte Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, an. Direktor Harald Hrdlicka betrachte er als Kollegen, immerhin leite er eine „Gemeinde mit fast 4.000 Einwohner. Die HTL Mödling ist so etwas wie Monaco“, meinte Mödlings Stadtchef. Denn aktuell unterrichten knapp mehr als 400 Lehrer 3.300 Schüler, zudem halten 80 weitere Bedienstete den Betrieb am Laufen.

Bildungsdirektor Johann Heuras bezeichnete die HTL Mödling als „Flaggschiff für Bildung und Ausbildung“. Der Erfolg falle nicht vom Himmel, sondern sei „Ausdruck von Einsatz und Engagement“. Er wünschte der 100-jährigen Dame ein langes Leben.

Für Landtagspräsident Karl Wilfing, ÖVP, ist die HTL Mödling „eine Zukunftswerkstätte“. Das könne er aus eigener Erfahrung sagen. In seiner Zeit als Bürgermeister von Poysdorf haben Schülerinnen und Schüler der Holztechnik-Abteilung 2004 im Rahmen eines Projekts einen barrierefreien Zugang in die Kirchen geschaffen.

„Die Brücke ist optisch herausragend und steht immer noch.“ Man könne erkennen, dass „die HTL Mödling Technik, Kreativität und Innovation vereint.“

„Hochstehende Ausbildung“

Minister Heinz Faßmann lobte die „fachlich hochstehende Ausbildung, den wertschätzenden Umgang mit den Schülern, die aktive Anwerbung neuer Schüler, die internationalen Aktivitäten“ und den Umstand, dass im Rahmen des Recruiting-Tages „Firmen und Schüler zusammengebracht werden“.

Direktor Harald Hrdlicka betrachtet das Jubiläum auch mit Wehmut. Er hat exakt die Hälfte dieser Zeit an und mit der Schule verbracht. „Ich habe als Kind den Garten unseres Nachbarn bewundert und gefragt, was er von Beruf ist: Tiefbauingenieur. Damit war klar, dass ich das auch werden wollte“, erinnerte sich Hrdlicka. Mit Ende des Schuljahres tritt er in den Ruhestand. Die Nachfolge ist noch nicht entschieden. Beim Jubiläumsfest – Teil 2– ist Hrdlicka in jedem Fall dabei: beim Schulfest am 14. Juni, zu dem alle Interessierten herzlich geladen sind. Los geht’s um 11 Uhr.