Nicht auf den Mund gefallen sind die Schülerinnen und Schüler der HTL Mödling, die sich beim Vorwettkampf zum Redewettbewerb von ihrer besten Seite zeigten. Unter insgesamt 14 Teilnehmern holten sich Lukas Standl aus der 4B Wirtschaftsingenieure in der Kategorie „Klassische Rede“ sowie Adrian Schneider aus der 4A Wirtschaftsingenieure in der Kategorie „Spontane Rede“ den Sieg und damit den Start in der Regionalausscheidung in Baden. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Standl referierte in der Kategorie „Klassische Rede“ gekonnt zum Thema „Habt ihr einen Trichter dabei?“ und gab Tipps für die richtige Einstellung im Leben zum Besten. Schneider brillierte bei seinen Ausführungen zum Thema „Vernetzt, verfangen in den Sozialmedien“.

Schulleiter Hannes Sauerzopf überreichte jedem Redetalente eine Anerkennungsurkunde, würdigte deren Kreativität und Engagement und bedankte sich vor allem auch bei Deutschprofessorin Zita Hörmann, die die jugendlichen Redner nicht nur vorbereitete und trainierte, sondern auch zur Teilnahme motivierte.