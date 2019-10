Sonja Zimov, unabhängige Gemeinderätin, hat bereits im Mai vorgeschlagen, die Josef Schleussner-Straße zumindest im Bereich des geplanten Park- und Wohnprojekts zur „Wohnstraße“ zu machen. Mit ihrem Dringlichkeitsantrag ist sie damals im Gemeinderat abgeblitzt.

Mit der Absage will sie sich nicht abfinden, machte Zimov im NÖN-Gespräch deutlich. Sie hat am Freitag den Antrag auf Kundmachung einer Begegnungszone gestellt. Unterstützung erhofft sie sich von der „NÖ Dorf- und Stadterneuerung“. „Es wäre sinnvoll, die drei Projekte – Park, Wohnen und die Schleussner-Straße an sich gleichzeitig und in Harmonie zu gestalten, damit ein Gesamtkonzept erkennbar ist“, hofft Zimov. „Die Verkehrsberuhigung der sehr intensiv befahrenen Straße im dicht verbauten Wohnraum wird durch diese Maßnahmen zu höherer Lebensqualität führen“, ist die Gemeinderätin überzeugt. Geht es nach ihr, könnte sich die Begegnungszone von der Friedrich Lehr-Straße bis vor die Einfahrt der Tiefgarage des neuen Wohnprojektes erstrecken.

Zimov hält die Initiative nicht für ein Hirngespinst: „Wenn es in der Mariahilfer Straße in Wien funktioniert, wird es auch bei uns klappen.“

Grundsätzlich will sich Verkehrsstadtrat & Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne, die Situation „ansehen. Ich denke aber, dass es andere Maßnahmen geben wird, um das Tempo der Autofahrer zu reduzieren“. Was gegen die Begegnungszone spreche, sei „vermutlich die zu geringe Fußgängerfrequenz“, präzisierte Wannenmacher.