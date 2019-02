Ganz und gar nicht auf den Mund gefallen sind die Schüler der HTL Mödling, zeigten sie sich doch beim alljährlichen Vorwettkampf, der traditionell an der Schule durchgeführt wird, von ihrer besten Seite. Aus insgesamt 15 Teilnehmern gingen Nico Binder aus der 5B der Abteilung Wirtschaftsingenieure in der Kategorie „Klassische Rede“ sowie Magdalena Kaliba aus der 5A der Abteilung Maschinenbau in der Kategorie „Spontane Rede“ als Sieger hervor.

Sie werden nun die HTL Mödling bei der Regionalausscheidung in Baden vertreten. Binder konnte in der klassischen Rede seine Rhetorik zum Thema „Hashtag me too“ unter Beweis stellen, Kaliba brillierte in der Kategorie „Spontanrede“ zum Thema „Familie und Jugend“.

Direktor Harald Hrdlicka würdigte „nicht nur die Kreativität sowie das Engagement der jungen Redetalente“, sondern sprach auch seinen besonderen Dank an Deutschprofessorin Zita Hörmann aus, die die Redner nicht nur vorbereitete und coachte, sondern auch zur Teilnahme motivierte.