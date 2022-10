Jus und Wirtschaft in einem Lehrgang in der VBS vereint

Jetzt ist es fix. Die Vienna Business School (VBS) Mödling wird ab dem Schuljahr 2023/2024 einen JusHAK-Zweig erhalten. Der vereint die praxisnahe Ausbildung der Handelsakademie mit juristischer Grundbildung. Dabei stehen nicht nur Basiswissen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten auf dem Programm, sondern auch Rhetorik, juristische Korrespondenz und Fallstudien. „Wir haben immer wieder festgestellt, dass Wirtschaft und Recht zusammengehören“, betont Schulleiterin Isabella Engelmeier-Wifling. „Wir sind stets um ein zukunftsorientiertes Bildungsangebot bemüht.“ Ohne Kenntnis von Erlässen und Verordnungen habe man in der Wirtschaft nicht den notwendigen Durchblick: „Das haben uns viele Wirtschaftsexperten bestätigt.“

„Wir haben immer wieder festgestellt, dass Wirtschaft und Recht zusammengehören“

Engelmeier-Wilfling hat eine entsprechende Anfrage der Bildungsdirektion weiterverfolgt, eine 100-seitige Bedarfsanalyse verfasst und freut sich nun, dass es geklappt hat. Pilotschule ist die VBS nicht, JusHAK-Zweige gibt es schon länger – nicht allerdings im Bezirk Mödling.

Was die Schülerinnen und Schüler erwartet, fasst Engelmeier-Wilfling so zusammen: „Sie lösen Fallbeispiele, arbeiten mit Experten zusammen und erleben bei Gerichtsverhandlungen, Exkursionen und Unternehmensbesuchen die Praxis live.“ Ziel sei, dass die Absolventinnen und Absolventen in der Lage sein werden, „komplexe juristische und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen“.

Infos gibt es im Rahmen der Tage der offenen Tür am Freitag, 11. November, 13.30 bis 17.30 Uhr, und Samstag, 12. November, 8.30 bis 12.30 Uhr.

www.jushak.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.