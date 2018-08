Generationen haben in jungen Jahren die Bücher von Karl May verschlungen.

Karl May im Bunker .

Bruno Max hat mit "Karl MayBe. Mit Schmetterhand und Silberbüchse. Die erschwindelten Lebensreisen des Zuchthäuslers Karl May" einmal mehr ein extravagantes Stationentheater im Mödlinger „Bunker“ konzipiert, Premiere war am Sonntag. Zu sehen bis 2. September, jeweils donnerstags bis sonntags, gestaffelte Beginnzeiten ab 18.30 bis 21 Uhr. Tickets und Information: 02236/42 999 oder 01/544 20 70, www.theaterzumfuerchten.at