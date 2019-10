Mit einem Konzert von Timna Brauer und ihrem Mann Elias Meiri im Festsaal der Arbeiterkammer fing alles an. Seitdem kann der Kinderklangbogen, initiiert und organisiert von der rührigen Annegret Bauerle, auf zahlreiche Highlights zurückblicken.

„Ein tolles Highlight in all den Jahren war die Koproduktion des Kinder-Klangbogen Mödling mit dem Mödlinger Figurentheater MÖP“, erinnert sich Bauerle: „Die Geschichte von ,Peter und der Wolf’ von Katharina Mayer-Müller mit dem genialen Karl Markovic in der Doppelrolle des Großvaters und des Wolfes war in dieser Besetzung etwas ganz Besonderes.“

"Gute Zuschauerquote in Mödling"

Gerne erinnert sich Bauerle auch an das Österreich-Debüt von „Ritter Rost“ und Band mit Frontfrau Patricia Prawit als Burgfrau Bö. Unvergessen auch die Österreich-Premiere des Films „Willi und die Wunder dieser Welt“ des KIKA-Stars Willi (Elmar) Weitzel - „Willi wills wissen“. „Vom Filmverleih aus München durfte ich eine eigens für Mödling autorisierte DVD präsentieren“, erzählt Bauerle nicht ohne Stolz, „in Mödling hatten wir eine bessere Zuschauerquote als im Metro-Kino in Wien.“

Seit 2008 kommt auch der Tiroler Bluatschink-Liedermacher Toni Knittel alle zwei Jahre mit einem neuen Familien-Programm zum Kinderklangbogen. Auch Julia Stemberger begeisterte die Mödlinger Kinder, begleitet von den Vienna Flautists, in „Flötenzauber“ von Angelika Messner.

Der „Nussknacker“ im Dezember 2017 war ein weiterer Höhepunkt. In der neu erzählten Fassung von Ruth Lößl mit den Tänzern der Black Diamonds und dem Kindertanz-Ensemble der Beethoven Musikschule Mödling begeisterte die Inszenierung das junge Publikum aus Mödling und Umgebung.

Fester Bestandteil der Kinderkonzertreihe sind auch die jährlichen Schulkonzerte für alle Mödlinger Volksschulen mit Marko Simsa.

Für ihr Engagement im Kinderklangbogen erhielt Bauerle 2015 das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Mödling für Verdienste um Kunst und Kultur.