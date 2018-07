Man nennt das Szenario im Klagenfurter ORF-Haus nicht umsonst „Die Arena“. Wenn beim Bachmannpreis – nach der in Klagenfurt geborenen Autorin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannt und mit 25.000 Euro dotiert – 14 Autoren ihre Texte lesen, heißt es nach jeder Präsentation „Ring frei!“. Denn sieben Juroren und Jurorinnen, die mit Fachwissen, Eloquenz, aber auch Witz die Texte zerpflücken und nebenbei um die publikumswirksamste Inszenierung rittern. Dabei gehen sie mit den Nominierten und ihren Texten nicht immer zimperlich um.

Die Mödlingerin Raphaela Edelbauer, die als einzige Österreicherin an den Start ging und auch gleich den ersten Lesetermin um 10 Uhr zog, trug ihren Text sicher und souverän vor: „Natürlich ist der Druck da, auch Nervosität, aber als professioneller Schriftsteller muss man damit umgehen können, dass es eben auch Profi-Leser gibt. Für mich hat die Diskussion gepasst, es war ja auch keine Hinrichtung.“

Schlimmer empfand sie das Publikum und dessen Spekulationen: „Egal, ob im Kaffeehaus oder am Wörthersee, überall wird diskutiert, wer das Rennen macht, wer auf die Shortlist, in die engere Auswahl kommt. Und als einzige Vertreterin der österreichischen Literatur an den Start zu gehen, macht Druck.“

„Betreuer“ und Fans als Unterstützer

Wohltuend empfand sie die gute Betreuung, die sie erfahren durfte. Vom Verlag Klett-Cotta, bei dem ihr nächstes Buch erscheinen wird, waren gleich drei „Betreuerinnen“ angereist, die sich um ihr Wohl und die Organisation von Interviewterminen und anderem kümmerten.

Aus Mödling war eine fünfköpfige Delegation angereist, mit dabei auch Grafiker Simon Goritschnig und Klever-Verlagsleiter Ralph Klever, der ihr erstes Buch „Entdecker“ herausgebracht hat. „Dieser Support war sehr wichtig.“ Ebenso, dass „Mödling und Hinterbrühl mich via Homepage unterstützt haben, war großartig. Ich danke allen, die gevotet haben.“

Nach einer nervenaufreibenden Jury-Wertung, bei der Edelbauer zweimal ganz vorne mit dabei war, konnte sie den Publikumspreis entgegennehmen. Von der nicht unbedingt als handlich zu bezeichnende Trophäe wollte sie sich auch während der Rückfahrt nach Wien nicht trennen: „Ich hatte sie immer neben mir.“