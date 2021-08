Druckfrisch ist es, das neueste Werk von Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP.

Der Bürgermeister ist unter die Krimiautoren gegangen und nimmt in seinem Buch „Letzter Ausgang: Goldene Stiege“ die Mountainbiker-Szene aufs Korn. Eines betont Hintner vorweg: „Es ist kein Buch gegen Mountainbiker. Der Großteil der Community hält sich an die Regeln, es sind jene 5 bis 10 Prozent, die sich nicht daran halten und über die am Stammtisch geredet wird.“

Zum Täter wird im Krimi von Hintner ein Mann, dessen Frau nach einem Zusammenstoß mit einer Gruppe äußerst undisziplinierten Mountainbiker querschnittsgelähmt bleibt. „Er entwickelt einen Hass auf alle Biker, der Mann begibt sich auf legale und illegale Trails und beginnt, dort den Radfahrern aufzulauern. Erst spannt er Seile über die Wege, dann verfeinert er seine Methoden mehr und mehr.“

Was den Radfahrern nach den Attacken passiert, ist dem Mann eigentlich egal. „Er ist nicht darauf aus, die Biker zu töten. Für ihn ist es eine Art Gottesurteil, ob die Radfahrer sich beim Sturz das Genick brechen oder vielleicht nur schwer verletzt werden“, meint Hintner.

Mödling-Insider werden die Schauplätze im Naturpark Föhrenberge, von dessen Verein Hintner ja auch der Obmann ist, sofort erkennen.

Alltagsbeobachtungen in Buchform verpackt

Während der diversen Lockdowns, wo Anninger & Co. ja von Erholungssuchenden regelrecht gestürmt wurden, war der Stadtchef regelmäßig im Naturschutzgebiet unterwegs um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen. Diese habe sich mittlerweile ein wenig entspannt, „aber wer an den Wochenenden, also von Freitag Mittag bis Sonntagabend im Stadtwald oder in den Föhrenbergen unterwegs ist, der begegnet sicher Mountainbiker, die mit einem Affenzahn die Trails, erlaubte oder auch nicht, hinunterrasen“.

Ein zweites Anliegen ist es dem Autor auf das Müllproblem und undiszipliniertes Verhalten im Wald hinzuweisen. „Es bringt nichts, á la ‚Fridays for Future‘ auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Jeder ist dazu angehalten, bei sich selbst anzufangen, seinen Müll einzupacken und mitzunehmen.“ Was dem Ganzen die Krone aufsetzte: „Vor etwa zwei Wochen hat die Polizei bei der Ruine Liechtenstein ein Zeltcamp aufgelöst. Die Leute haben sogar ein Lagerfeuer angezündet, und das bei den Temperaturen“, ist Hintner entsetzt.

Stoff für weitere Bücher ist also gegeben. Zwei neue Bücher hat der schreibende Stadtchef bereits in der Pipeline.