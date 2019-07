Nach Abschluss der vorgesehenen archäologischen Grabungen hat der Neubau am Areal des Gymnasiums Keimgasse voll eingesetzt. In einem ersten Schritt wird der Turnsaal abgerissen – die NÖN berichtete in der Vorwoche.

Jetzt gab’s den ersten Aufschrei: „Als ehemaliger Schüler finde ich es sehr erstaunlich, dass nach de facto 10 Jahren Containerklassen plötzlich genug Mittel zur Verfügung stehen, um so pfleglos und unachtsam mit den Möbeln und Turngeräten umzugehen“, ärgert sich Laurence Weindorfer nach einem Blick auf die Baustelle. „Regale sowie Turnbänke in tollem Zustand“ warten aufeinandergetürmt auf die Entsorgung: Wie man hier auf die Idee kommen kann, diese Ressourcen zu verschwenden, ist mir schier unbegreiflich.“

Projektmanager Michael Schmidle von der Grundstückseigentümerin, der „Bundesimmobiliengesellschaft“ (BIG) versichert, dass „ nahezu alle Turngeräte und Möblierungen erhalten bleiben. Die auf den Fotos sichtbaren desolaten Bänke und Regale sind ein ganz kleiner Rest, der nun fachgerecht entsorgt oder recycelt wird. Turngeräte befinden sich keine darunter“. Grundsätzlich sei die BIG für den Abbruch und Neubau bzw. die Sanierung des Gebäudes zuständig und hat „mit Möbel und Einrichtung gar nichts zu tun. Wir schaffen lediglich den Raum dafür“, präzisierte Schmidle. Und Direktor Michael Päuerl stellt richtig: „Wir haben schon vor Monaten andere Schulen und Institutionen gefragt, ob sie Gegenstände brauchen. Wir haben vieles sogar verkauft. Den Großteil haben wir zwischengelagert.“ Alles, was man auf den Fotos erkenne, sei schon „über 30 Jahre alt, abgenützt und beschädigt“.

Von Verschwendung könne keine Rede sein, machte Päuerl deutlich.