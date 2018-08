„Über 30 mobile Sozialmarkt-Haltestellen werden ab Mitte Dezember nicht mehr angefahren. Es ist auch nicht sicher, ob nicht weitere Sozialmarkt-Standorte dem Sparstift zum Opfer fallen werden.“ Diese vorwöchige Meldung von SAM NÖ-Geschäftsführer Wolfgang Brillmann verheißt nichts Gutes.

Der Grund für die Einsparungsmaßnahmen liege darin, dass die Förderung, die SAM NÖ als Trägerorganisation der „soogut“-Sozialmärkte vom Arbeitsmarktservice (AMS) bislang erhalten hat, „2019 nicht mehr ausbezahlt wird“, präzisierte Brillmann: „Zukünftig werden die soogut-Sozialmärkte auch nicht mehr als Beschäftigungsprojekt geführt werden. Bislang hatten dadurch pro Jahr knapp 100 Personen, die schon lange Zeit ohne Beschäftigungsverhältnis waren, die Chance, über eine Anstellung bei uns wieder ins Arbeitsleben einzusteigen.“

Was all das für den Mödlinger Standort in der Bahnstraße, die Bediensteten und die knapp über 1.000 Einkaufsberechtigten bedeute, erklärte Monika Thurner von der Öffentlichkeitsarbeit. „Im Bezirk Mödling gibt es keine mobilen Haltestellen, auch der Standort Mödling ist derzeit aktuell nicht gefährdet. Allerdings sind auch hier Umstrukturierungsmaßnahmen notwendig.“

"Wir haben Beschäftigungen für Menschen geschaffen"

Mitarbeiter an der Kassa, im Markt oder für die Warenabholung waren bislang Transitarbeitskräfte, die über das AMS vermittelt wurden. „Wir haben dadurch Beschäftigung für Menschen geschaffen, die schon lange ohne fixes Dienstverhältnis waren. Während ihrer befristeten Zeit bei SAM NÖ werden sie sozialpädagogisch unterstützt und auf ihrem Weg in den ersten Arbeitsmarkt begleitet“, ergänzte Thurner.

Die Beschäftigungsdauer machte sechs Monate, bei Fahrern zwölf Monate aus. „Dafür wurden zwei Drittel der Lohn- und Gehaltskosten gefördert; das fällt ab 2019 leider weg.“ Nach der Zeit im soogut-Markt sollte eben diesen Personen wieder die Eingliederung in die Berufswelt gelungen sein, andernfalls sie wieder in die Arbeitslosigkeit fallen.

Was die Kompensation dieser Arbeitskräfte betrifft, sei man in Mödling in der glücklichen Lage, 25 ehrenamtlich Engagierte zu haben, die Marktleiterin Nazife Menekse und dem Team „helfen, wo sie nur können“.