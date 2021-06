Corona-bedingt finden die drei Konzerte im Rahmen des „PODIUMfestival“ nicht in drei Locations, sondern outdoor im Konzerthof des Stadtamts (4., 5. und 6. Juni) in der Pfarrgasse 9 statt. Das Festival bildet somit auch den Auftakt für eine Reihe Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen und Monaten im Konzerthof über die Bühne gehen werden: von Lesungen, über Kinder-Events bis hin zu Konzerten.

Das PODIUMfestival startet am 4. Juni um 17 Uhr mit dem Konzert „Glaube“ und Werken von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Im zweiten Konzert am 5. Juni um 17 Uhr sind Werke von Bryan Benner und Wolfgang Amadeus Mozart zu hören.

Das dritte Konzert am 6. Juni um 17 Uhr steht unter dem Motto „Hoffnung“. Am Programm stehen Kompositionen von Osvaldo Gilijov und Johannes Brahms. Der Eintritt zu den drei Konzerten ist kostenlos, Reservierungen sind aufgrund des beschränkten Platzangebotes unbedingt erforderlich.

kultur@moedling.at