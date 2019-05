Kultur: Viel Regen in der Zelle, tanzende Funken .

Der Wiener Künstler Bernd Watzka hat am Hyrtlplatz seinen Beitrag fürs „Viertelfestival NÖ“ umgesetzt: die Installation einer klassischen gelben Telefonzelle, in der es Tag und Nacht (dann sogar mit Beleuchtung) in Strömen regnet.

„Ich wollte damit zeigen, wie sehr das schlechte Wetter Einfluss auf einen Museumsbesuch hat. Oder anders gesagt: ich wollte das traditionelle Schlechtwetterprogramm einfangen, um es zum Kunstwerk per se machen“, erläuterte Watzka sein Werk.

Unter anderem begeistert von der Idee zeigten sich eine Abordnung der Stadtgemeinde und Bettina Windbüchler, Managerin des „Viertelfestival“. Für die passende Musik sorgte ein Trio (Klavier, Bass und Saxofon) der Beethoven Musikschule.

Spannungsgeladene Performance

Ebenfalls im Rahmen des „Viertelfestival“ verschlug es den Mödlinger Künstlerbund nach Sarasdof (Bezirk Bruck an der Leitha). Mit Unterstützung der „Austrian Power Grid“ (APG) ist ein außergewöhnliches Kunstevent entstanden. Vor der Kulisse des Umspannwerks zeigten Veronika Matzner und Othmar Kraft ihre Performance „Transformation“.

Hightechanlage, Sonnenuntergang und Vollmond boten die Kulisse im Spannungsfeld von Natur und Technik, vor der die beiden Künstler Funken sprühen, Farben spritzen und Motoren aufheulen ließen. Für den Sound sorgte Komponist und Musiker Martin Kratochwil mit surrealen Klangimprovisationen.

Unter anderem wird es am 17. September um 19.30 Uhr in der Stadtgalerie zu einer Folgeveranstaltung kommen. Titel der Diskussion: „Die Kunst, Energie nachhaltig und neu zu denken.“ Unter anderem werden EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz, ÖBB-Chef Andreas Matthä und der technische APG Vorstandsdirektor Gerhard Christiner am Podium erwartet.