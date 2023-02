Land NÖ feiert „teatro“ mit Jubiläums-Geschenk

Werbung

110.000 Euro macht das Land jährlich für die teatro-Produktionen locker. Heuer gibt es 30.000 Euro mehr: diese Sonderförderung werde anlässlich von „25 Jahre teatro“ und für das Projekt „Anne Frank“ gewährt, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, auf deren Initiative das Plus beschlossen wurde.

Seit einem Vierteljahrhundert widme sich der Verein rund um „teatro“-Gründer und Intendant Norberto Bertassi „Musiktheaterproduktionen, die keine Altersgrenzen kennen und für die ganze Familie geeignet sind“, erklärte die Landeshauptfrau: „Mit der Ausbildung von Nachwuchstalenten und Workshops für Kinder, ist die Förderung auch ein Signal im Bereich des modernen Musikbetriebes.“

Umfangreiches „teatro“-Portfolio

Mittlerweile bietet der Verein vier Akademien, „musical academy teatro“ (Stadtgalerie Mödling), musical academy brigittenau (mab), musical academy vienna (mav), musical academy donaustadt (mad) für Kinder und Jugendliche sowie einen neuen Musical-Workshop für Erwachsene.

Auch Chöre gehören seit Herbst 2022 zum „teatro“-Portfolio: MC teatro für Erwachsene, Frauen sowie Kinder & Jugendliche in Mödling (Gretel Sätz-Steig). Seit 2011 ist „teatro“ in Mödling zu Hause. „Der Zauberer von Oz“ stand damals am sommerlichen Musicalprogramm. Heuer startete die „teatro“-Saison in der Mödlinger Stadtgalerie mit einer bewegenden und sehr erfolgreichen Welturaufführung über „Anne Frank“. Das Stück wird im November anlässlich der Progrome-Jahrestage wieder aufgenommen werden.

Vom „Zauberer von Oz“ bis zu „Anne of Green Gables“

Im Sommer sind im Stadttheater Mödling die Welturaufführungen von „Anne of Green Gables“ (Premiere: 15. Juli) und „Cinderella“ (22. Juli) fixiert, die meisterhafte 2022er-Sommerproduktion „Schneewittchen“ ist im September in Wiener Neudorf erneut zu sehen, der adventliche Klassiker „Die Weihnachtsgeschichte“ ab 9. Dezember (Stadtgalerie).

„Extrem happy“ über die Wertschätzung

Bertassi ist angesichts der Sonderförderung „extrem happy und dankbar für die Wertschätzung, die uns das Land Niederösterreich entgegenbringt“. Immerhin engagiere man sich seit einem Vierteljahrhundert „für die Zukunft der Jugend“. Er bedankte sich aber auch bei Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, „der von Anfang an an uns geglaubt hat“ und das Kulturreferat mit Stadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, an der Spitze, das ebenfalls finanzielle Unterstützung beisteuert.

Aktuell sind Bertassi und Walter Lochmann, musikalischer Leiter, im Waldviertel. Ebendort entstehen die Songs zu „Anne of Green Gables“: „Der erste Akt ist schon fertig“, berichtet Bertassi. Wenige Tage zuvor atmete Autor Norbert Holoubek auf: „Nach drei schlaflosen Nächten habe ich das Textbuch und die Songtexte von dieser wunderbaren Geschichte endlich fertig.“ Sie gehe „mitten ins Herz“ und er könne es kaum erwarten, sie auch zu inszenieren.

www.teatro.at

