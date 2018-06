„Das Pflegepersonale hat tolle Arbeit geleistet. So wie alle anderen auch“, atmet Primarius Burghard Plainer, Standortleiter des Landesklinikums Mödling auf. Die Übersiedlung vom alten Trakt im Zuge Restituta-Gasse in den Pavillon C konnte am Mittwoch der Vorwoche plangemäß abgeschlossen werden.

Die wochenlange Vorbereitung, die Erstellung der Operationspläne, die vorausschauende Unterbringung von Patienten in Stationen, die nicht übersiedeln mussten und die Information an die Bevölkerung, im Fall der Fälle an diesem Tag gleich nach Baden zu fahren, haben sich ausgezahlt. „Die Übersiedlung hat planmäßig geklappt.“

Begonnen hat eigentlich alles schon eine Woche zuvor mit der Verwaltung, am 30. Mai sind die Stationen aus dem Alt-Trakt in den neuen Pavillon gefolgt. Alle Patienten wurden ausschließlich durch den hausinternen Transport übersiedelt: 14 Mann inklusive Zivildiener waren dafür im Einsatz.

Sophie war das erste Baby im Neubau

Der Startschuss fiel um 8 Uhr, um 10.20 Uhr war die Geburtshilfe im Neubau. Bereits mit dem ersten Baby, das ebendort das Licht der Welt erblickt hat: Sophie Jenner, aus Bad Vöslau, 53 cm, 4,68 Kilo schwer, wird wohl in die Annalen des Klinikums eingehen.

Kurz vor 11 Uhr war die „Interne“ an Ort und Stelle, kurz nach Mittag auch die Intensivstation. Um 13.30 Uhr wurden schlussendlich auch alle Kinder im Zuge des Eltern-Kind-Zentrums im Neubau begrüßt.

Der Betrieb läuft ab sofort in den drei Pavillons, jetzt stehen der Abbruch des alten Traktes und die Gestaltung des neuen Eingangsbereiches an. Die endgültige Fertigstellung des Projekts ist im Frühjahr 2019 vorgesehen.

Achtung: Der provisorische Haupteingang befindet sich in der Payergasse.