Landesmeisterschaft im Poetry Slam: Navarro slamt sich nach vorn

In einer voll besetzten redbox gingen am Samstagabend die Landesmeisterschaften im Poetry Slam über die Bühne. Am Vorabend hatten sich aus dem 18-köpfigen Starterfeld acht Teilnehmer für das Finale qualifiziert.

Veranstalter Mike Hornyik und Elif Duygu sorgten schon im Vorfeld für die richtige Stimmung und auch Max Golenz, amtierender Poetry Slam-Meister aus Berlin-Brandenburg, heizte dem Publikum verbal ein.

„Die Inhalte sind nicht vorgegeben, das Zeitlimit liegt bei sechs Minuten und die Ideen der Teilnehmer sehr vielseitig“, freut sich Hornyk, „deshalb sind Poetry Slam-Abende sehr abwechslungsreich.“

Aus dem äußerst kreativen und eloquenten Teilnehmerfeld konnte sich Fabian Navarro als Sieger vor Barbara Lehner und Simon Tomaz durchsetzen. Die nächste Stufe ist die Teilnahme an der gesamtdeutschsprachigen Meisterschaft, die im November in Wien stattfinden wird.

In der redbox in Mödling findet regelmäßig ein Poetry Slam („Poetry Slam’md“) statt. Nächste Termine: 11. November und 9. Dezember.

