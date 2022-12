„Leiner-Areal“ hat neuen Besitzer

Werbung

Geplant und verhandelt wurde seit Jahren, jetzt ist der Deal unter Dach und Fach, die Stadtgemeinde Mödling hat das etwa 10.000 Quadratmeter große „Leiner-Areal“ in der Gabrielerstraße um einen niedrigen 7-stelligen Eurobetrag von der VALET, einer HYPO NOE-Tochter, erworben. Als Käuferin ist „Mödling Wohnen“, eine 100-prozentige Tochter der Stadtgemeinde, aufgetreten, Geschäftsführer Ferdinand Rubel, verweist im NÖN-Gespräch darauf, dass die Klärung aller rechtlichen Fragen viel Zeit in Anspruch genommen habe.

Was aufgrund der Eigenumsverhältnisse nicht verwundert: Im Jänner 1999 hat die Gemeinde ihr Grundstück Gabrielerstraße 20 mit Baurechtsvertrag (gültig bis 30. November 2038) an die NBG übertragen. Die im Wohnhaus errichteten 66 Tiefgaragenstellplätze hat die Stadtgemeinde angemietet und dem Landesklinikum Mödling zur Verfügung gestellt.

Das Land NÖ hat sich dafür verpflichtet, der Gemeinde am Areal des Krankenhauses einen Parkplatz mit 98 Parkplätzen zum Zweck der Nutzung als gebührenpflichtige Kurzparkzone zur Verfügung zu stellen.

Im März 2012 kam es zu einer Zusatzvereinbarung. Die 98 Parkplätze direkt am Areal des Spitals konnten aus baulichen Gründen nicht umgesetzt werden, statt dessen wurden der Gemeinde am „Leiner“-Grundstück 120 Stellplatz zur Verfügung gestellt. Aus städteplanerischen Überlegungen war die Stadtgemeinde Mödling seit jeher am Erwerb des Grundstückes interessiert. Um es zur weiteren Nutzung noch wertvoller zu machen, war man nunmehr bemüht, die Anzahl der Pflichtabstellplätze zum Betrieb des Landesklinikums möglichst gering zu halten. Am „Leiner-Areal“ sollen demnach nur noch 50 Pflichtstellplätze vorgesehen werden. Die 66 Tiefgaragen-Plätze wandern zur VALET.

Alle Eigentumsveränderungen sollen für die Stadtgemeinde kostenneutral abgelaufen sein, mit dem Vorteil, zeitnah die Gestaltungsmöglichkeit über dieses für die Stadtentwicklung wichtige Areal in Zusammenarbeit mit der Mödling Wohnen GmbH und dem möglichen Käufer der „Leiner-Fabrik“, einem deutschen Architekturbüro, zu erhalten. Wie es abseits des Gebäudes weitergeht, soll ein Architektenwettbewerb zeigen, erklärte Rubel.

Grüne gegen Reduktion der Pflichtstellplätze

Die Grünen haben gegen den Deal gestimmt, obwohl Vizebürgermeister Rainer Praschak „das Areal für die Entwicklung der Stadt für sehr wichtig“ hält. Vielmehr kritisierte just der Grün-Mandatar „die Streichung der vielen Pflichtstellplätze. Man darf nicht vergessen, dass beim viergleisigen Ausbau der Südbahn auch die 77 Parkplätze neben der Bahntrasse entfallen werden“. Zudem forderte Praschak ein, dass „die Qualität des Grundstücks bei einem Verkauf deutlich aufgezeigt werden muss“.

Bei der HYPO NOE ist man zufrieden, wie Pressesprecher Florian Liehr betont: „Ursprünglich wurde die Liegenschaft im Hinblick auf die Einbeziehung in das Klinikum erworben. Nach dem seinerzeitigen Ankauf wurde das Areal jedoch unter Denkmalschutz gestellt, wodurch die Nutzungspläne geändert werden mussten. Für die VALET besteht nunmehr kein Nutzungsbedarf mehr – unnötige, mit der Liegenschaft verbundene Kosten sollen vermieden werden, weshalb die Veräußerung in Abstimmung mit der Landesgesundheitsagentur bzw. dem Land NÖ erfolgt ist.“

