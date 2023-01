Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle: „Richte meinen Blick nach vorne“

Werbung

Der Landesverband hat die Wahl bestätigt. Andreas Brunner (57), Vorstand der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe im Landesklinikum Mödling, ist Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Mödling.

Er habe sich der Verantwortung gestellt, da ihm „das Rote Kreuz sehr am Herzen liegt“, betont er im NÖN-Gespräch. Schon mit 16 Jahren – damals noch Schüler des Gymnasiums Keimgasse – habe er in der Ortsstelle Perchtoldsdorf erstmals Kontakt mit dem Roten Kreuz geknüpft, die Ausbildung zum Sanitäter, später zum Notfall-Sani gemacht und mit der Zeit „viele Kompetenzen dazugewonnen. Die Einsätze im Notarztwagen haben mir extrem gut gefallen“, erinnert sich Brunner. Sie haben schlussendlich auch den Ausschlag gegeben, dass „ich Medizin studiert habe“.

Roman Frauenberger (r.) übergibt die Geschäftsführung des Verwaltungsverbundes an Albert Espino. Foto: Fotos: Rotkreuz-Bezirksstelle Mödling

Die Lehrveranstaltungsfreie Zeit hat er als Ferialpraktikant beim Roten Kreuz verbracht, wodurch „ich beide Seiten kennengelernt habe: die der hauptberuflichen und die der freiwilligen“. Damit nicht genug: Seit 27 Jahren geht Brunner wortwörtlich in die Luft: als Notarzt im Christophorus-Team.

Und Dieter Mayerhofer, jener Mann, der Brunner anno dazumal zum Roten Kreuz geholt hat, war es auch, der die Frage aufgeworfen hat, ob der Vollblutmediziner denn nicht die Bezirksstellenleitung übernehmen wolle: „Ich habe lange überlegt und dann entschieden, es zu machen. Mir ist das Rote Kreuz sehr wichtig.“

Einzelgespräche stehen im Vordergrund

Dass organisatorisch und personell viel zu erledigen ist, um alle Gräben zuzuschütten, sei ihm bewusst, sagt Brunner: „Ich führe Einzelgespräche und bin zuversichtlich, dass sich bald alles wieder einspielt. Ich schaue nicht zurück, ich richte meinen Blick nach vorne.“ Schwerpunkte seien, vor allem junge Freiwillige vom Rotkreuz-Engagement zu überzeugen – „Man gewinnt sehr viel soziale Kompetenz“ – und Themen zu definieren: Unter anderem sollen der Gesundheits- und Soziale Dienst ausgebaut, die Nachtdienste neu strukturiert und First Responder (lokale Ersthelfer, die bei medizinischen Notfällen parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden) für Gebiete außerhalb des Ballungszentrums gefunden werden.

Bewährte Stellvertreter, neuer Geschäftsführer

Personell hat Brunner bereits reagiert: Er hat an den bisherigen Stellvertretern Robert Horacek und Theo Abart festgehalten. „Dieser Mix aus Routine und frischen Ideen ist für mich sehr wichtig.“ Zudem wird ein neuer Bezirksstellenkommandant (=Leiter des Freiwilligenteams) bzw. -kommandantin gesucht.

Albert Espino ist neuer Geschäftsführer des Verwaltungsverbundes mit Brunn am Gebirge. Roman Frauenberger wird neue Wege in seiner Karriere einschlagen. Espino war in seiner Position als Bereichsrettungskommandant häufig mit dem Roten Kreuz Mödling in Kontakt.

Brunner setzt auf „ein starkes Team“

Brunner beruhigt die Bevölkerung, auf deren Unterstützung er nach wie vor setzt: „Wir haben ein starkes Team, sowohl bei den Freiwilligen als auch bei den Hauptamtlichen. Es gibt auch dank der Zusammenarbeit mit der Dienststelle Brunn am Gebirge keine Versorgungsengpässe.“ Seine Ziele definiert Brunner so: „Ruhe in die Mannschaft bringen, jungen Personen den Dienst beim Roten Kreuz schmackhaft machen und Mödling wieder zu dem machen, was wir einmal waren: eine Vorzeigedienststelle.“

