„Corona“ ist in der Mödlinger Gastro-Szene angekommen. Ein Gast trinkt am Dienstag Kaffee im „Domizil“ in der Kaiserin Elisabeth-Straße, verspürt kurze Zeit später die entsprechenden Symptome, wendet sich an die 1450er-Hotline – und wird positiv getestet.

NOEN Gernot Kujal musste in Quarantäne.

Damit setzt die Bezirkshauptmannschaft die „Spurensuche“ in Gang, fragt den Mann, mit wem er Kontakt hatte. Gernot Kujal vom „Domizil“ und eine Angestellte gehören dazu, müssen in Quarantäne, das Lokal wird am Samstag geschlossen und erst am Mittwoch, 22. Juli, wieder öffnen (2 Wochen ab dem Besuch des Mannes gerechnet). Kujals Worte im NÖN-Gespräch – „Der Gast war sicher nicht nur bei mir“ – werden alsbald Realität. Am Montag sind auch die Türen von Philipp Percigs „Phil’s Time“ in der Brühler Straße verschlossen. Der Corona-Positive war auch dort Gast. „Die ,Schlosserei’ ist geöffnet“, merkt Percig auf NÖN-Anfrage zu seinem zweiten Lokal an.

Von der Absonderung betroffen sind nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ, alles in allem 17 Personen, darunter auch mehrere Gäste.

Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, ist vorerst einmal froh, dass sich „alle vorbildlich verhalten haben: Der Gast, der sich gleich, nachdem er Symptome verspürt hat, testen ließ. Die Lokalbetreiber, die offen mit dem Thema umgegangen sind, nichts verheimlicht haben, und die Behörde, die rasch reagiert und Kontaktpersonen ausfindig gemacht hat.“

Dennoch ließen er und Wirtschaftskammer-Obmann Martin Fürndraht nichts unversucht, um einen Weg zu finden, die Betreiber künftig vor der Schließung der Lokale zu bewahren. „Das Personal müsste einen Schnelltest machen können“, hofft Zaunbauer. Ist der negativ, könnte die Bezirkshauptmannschaft eventuell die Dauer der Auszeit verkürzen. Bezirkshauptmann Philipp Enzinger bedauert, diesbezüglich eine Absage erteilen zu müssen: „Es ist leider so, dass die Krankheit binnen 14 Tagen ausbrechen kann. Deshalb auch dieser Zeitraum.“ Allerdings müsse das Lokal nicht geschlossen, wenn nachgewiesen werden kann, dass das zur Verfügung stehende Personal Corona-negativ ist.

„Wollen sichere Lokal-Stadt bleiben“

Zaunbauer will aber keineswegs locker lassen und eine (Anlauf-)Stelle finden, „wo man umgehend Tests machen kann und die Ergebnisse erhält“.

Er werde sich auch dafür einsetzen, dass die Gemeinde zur Unterstützung der Lokale diese Tests bezahlt. Man werde alles tun, um den Gästen zu zeigen, dass „wir eine sichere Lokal-Stadt sind“. Entsprechend erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass das Badner In-Lokal „Amterl“ auf Mödling setzt und seit Freitag einen Ableger in der Kaiserin Elisabeth-Straße 11 (ehemaliger „Harry Holzer“) hat.