Martin Radon: Der singende Kinderarzt

Martin Radon, (Wahl-) Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde in der „Villa Medica“, startete nach der Aktion „Martin fährt Rad“ (da kamen knapp 5.000 Euro herein) erneut eine Benefizaktion zugunsten der Kinder- und Jugend Palliativ-Teams des Vereins MOKI NÖ. Unter dem Motto „Was ich Ihnen schon immer sagen wollte“ gab er am Samstagabend in der ausverkauften Stadtgalerie Mödling heiter-besinnliche Anekdoten aus seinem Alltag zum Besten.

Über drei Stunden lang begeisterte er zusammen mit „Wiener Blond“ (Radons Sohn Sebastian und Verena Doublier), „After Teatime“, Elina Lautamäki und Lukas Schweighardt alias „Collignon“ das Publikum. Der „Herr Doktor“ griff selbst zu Gitarre und Mundharmonika.

Insgesamt kamen zur Freude der Vereinsvorsitzenden Renate Hlauschek knapp 7.000 Euro zusammen, die direkt an die Kinder- und Jugend Palliativ-Teams von MOKI NÖ gehen.

Das Benefizkonzert markiert aber auch einen Wendepunkt Radons Leben, der als Kinderarzt leisertreten und nur mehr einmal in der Woche in der Villa Medica sein wird. Zwei erfahrene Kolleginnen, Barbara Eibensteiner-Lerch und Verena Veits werden allerdings sicherstellen, dass die kinderärztliche Versorgung fortgesetzt wird.

