Die „Bambi“-Musik hat teatro-Intendant & -Gründer Norberto Bertassi beigesteuert, Buch & Regie stammen von Peter Faerber, die musikalische Leitung hat Michael Schnack über, Beatrix Gfaller die Choreografie.

Dass das Stück ein Erfolg ist, zeigen die „Bambi“-Kostproben, die seit Wochen donnerstags in der Therme Lutzmannsburg dargeboten werden. In Mödling wird es allerdings die Langversion geben.

Was das Publikum erwartet, beschreibt Faerber so: „Ich denke, dass ich mich bei meiner mit teatro-Fantasie gespickten Version dieses bezaubernden Sujets darauf konzentriert habe, Mut zu vermitteln. Und zwar den richtigen Mut, der Angst nicht außer Acht lässt, sondern sie mit Umsicht überwindet. ,Du kannst es!’ – könnte das Motto lauten.“

Mit Amarachi Ahamefule steht ein sensationelles „Bambi“ in den Startlöchern, „Bambis Mutter“ Anna Zagler, „Ronno“ Tobias Hornik-Steppan und „Bambis Vater“ Johannes Pinkel gehören zum teatro-Stammpersonal, alle anderen jungen Darstellern kommen aus der bewährten teatro-Talenteschmiede. Welt-Uraufführung (der Langversion) ist am Samstag, 21. August um 14.30 Uhr, weitere Vorstellungen gibt’s am 22., 28. und 29. August. Die zweite Produktion „Little Women“ läuft in der Europahalle ebenfalls bis 29. August. www.teatro.at