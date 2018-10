Ein junges Paar aus Wien, beide 28 Jahre alt, musste sich nun wegen öffentlich geschlechtlicher Handlungen und Widerstand gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten.

Sie waren am 8. September von einem Autofahrer gesehen worden, als sie am helllichten Tag in einer Bushaltestelle in der Guntramsdorfer Straße den Geschlechtsakt vollzogen – die NÖN berichteten.

Der junge Mann verweigerte die Ausweiskontrolle und erklärte, dass er nicht glaube, dass die Beamten echt seien. Da sich der Wiener zudem sehr aggressiv verhielt, wollten ihn die Polizisten durchsuchen; was wiederum in einem Gerangel endete, wobei ein Beamter verletzt wurde. Er erlitt Knieprellungen und eine Rissquetschwunde.

Wir haben zuerst gehupt, um auf uns aufmerksam zu machen, da gab es keine Reaktion“, ein Polizeibeamter vor Gericht

Der junge Mann gab an, an diesem Tag Heroin, Kokain, Bier und Wodka konsumiert zu haben. Die junge Frau hielt nur bei Bier und Schnaps mit, dürfte aber einen kompletten Filmriss gehabt haben. „Ich kam wieder in der Ausnüchterungszelle der Polizei zu mir und habe mich auch gleich bei den Beamten entschuldigt.“

Laut dem Mann habe man in der Haltestelle „auf den Bus gewartet. Wir haben geredet, dann haben wir uns geküsst und dann kam eins zum anderen“.

Ein vorbeifahrender Pkw-Lenker alarmierte die Polizei. Ein Beamter gab vor Gericht an: „Wir haben zuerst gehupt, um auf uns aufmerksam zu machen, da gab es keine Reaktion. Dann stiegen wir aus und redeten die beiden an. Sie wirkten schwer beeinträchtigt.“

Die jungen Leute, beide sind vorbestraft, wurden zu 18 Monaten Haft (er) und 12 Monaten, davon drei unbedingt (sie) verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.