„Bei der ersten Präsentation haben wir nur ab strakte Pläne zur Erstinformation vorgelegt“, betont Rainer Praschak von den Grünen als zuständiger Stadtrat.

Am kommenden Montag zwischen 17 und 20 Uhr könne man den interessierten Bürgerinnen und Bürger rund um die Nachnutzung des Leiner-Areals in der Gabrieler straße schon einiges mehr an Informationen geben: „Es werden unter anderem Vertreter des Bieterkonsortiums, das vom Land den Zuschlag bekommen hat, anwesend sein.“ Ebenso wie Experten der WETgruppe (Wohnbau) und von „CityLoftArt“, die das denkmalgeschützte Leiner-Gebäude entwickeln werden. Diesbezüglich hat Praschak schon eine Neuigkeit parat: „Es wird eine Veranstaltungslocation für etwa 250 Besucher geben.“

Es werde auch Infos über „konkrete Vorschläge zur Widmung und den Freiräumen geben“, präzisierte Praschak. Auf Basis der aktuellen Bebauungsstudie hat die Stadtgemeinde einen Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes erstellt.