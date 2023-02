Närrische Rückkehr auf die Bühnenbretter

Die Jubiläums-Faschingssitzungen – die insgesamt 30. –, die ersten unter der Intendanz von „Herzogin“ Sonja Loidl ist Geschichte. Es war den Akteuren hoch anzurechnen, in der kurzen Zeit – das endgültige Go gab es erst im November – ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen.

Günther Horak führte dieses Mal als Donald Trump-Verschnitt durchs Programm. Frei nach dem Motto: „Make the Fasching great again.“ Nicht weiter überraschend, dass er zu Beginn der Moderation auch „die beste Rede aller Zeiten“ parat hatte.

Nach den schwungvollen Tänzen der Kinder- und Jugend- sowie der Mädchengarde waren die Profis an der Reihe: „Alltags-Paparazzi“ Sabine Fraisl hatte die Lacher auf ihrer Seite: Als Reinigungskraft „Paula“ ist sie mittlerweile „in Pension – ich putze nur noch, wo’s mir Spaß macht“ und ist „CO₂-neutral mit dem Besen unterwegs“.

Dann folgte der Auftritt des Überraschungsgastes – Isabell Pannagl aus Perchtoldsdorf, Theater- und Fernsehschauspielerin, Kabarettistin und Sängerin, dereinst Gardemädchen beim Mödlinger Förderungsverein.

So kam das Publikum in den Genuss einiger Kostproben aus Pannagls aktuellem Programm „Neues aus dem Dachgeschoß“, das am 7. März im „Casanova“ in Wien Premiere feiert (Perchtoldsdorf-Termin ist am 12. April). Jetzt weiß man, dass die Jungmutter die Zeit in „Windelwechselintervalle“ umrechnet und „1.500 Euro einfach versch... werden“, bis der Junior aufs Töpfchen geht. „Darüber hab’ ich nicht nachgedacht, bevor ich Mutter geworden bin. Dabei hab’ ich doch intensiv ,Teenager werden Mütter’ geschaut.“ Und sie ist auf ihre Freundin nicht gut zu sprechen, die vier Tage nach der Geburt fragt, ob denn die alten Jeans noch passen: „Hörst, ich habe 15 Kilo mehr als normal. Das sind so viel wie drei Topmodels bei Heidi Klum.“

Singen, reden, umschulen, tanzen

Faschingsumzug-Organisator Günther Bauer trumpfte als „Malle-Hymnen-Sänger“ auf, „Herzog“ Markus Loidl schmetterte Austropop-Songs live, MFV-Präsident Peter Holakovsky kämpfte mit Computer-Tücken und Sonja Bauer und Christiane Kampferer-Beer ließen sich beim „Kaffeehaus-Klatsch“ über ihre Männer aus: „Die Erhaltungskosten werden mehr, da müssen Neue her.“

Nachvollziehbar: Rebecca Loidl („Arbeitslos im Märchenwald“) verweigerte als Rapunzel eine haarsträubende, dafür umso amüsantere AMS-Umschulung zum Bösen Wolf.

Grandioser Abschluss war das auch choreografisch hochwertige Männerballett, bei dem die Akteure viel nackte Haut zeigten.

