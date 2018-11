„Was momentan in Mödling vor sich geht, ist eine Schande. Von der viel gerühmten Gartenstadt bleibt nichts mehr übrig“, nimmt sich Gudrun Foelsche vom „Schöffel-Verein“ kein Blatt vor den Mund.

"Hornköpfchen" | Foelsche

Auslöser ist die zunehmende „massive Versiegelung der Böden“ durch diverse Baustellen. Allen voran die Neugestaltung der Guntramsdorfer Straße: „Die Kreuzung mit der Grutschgasse ist eine Asphaltwüste geworden, im Bereich Technikerstraße hat man eine ganze Reihe von Bäumen weggeräumt und viel zu kleine Baumscheiben errichtet. Von der Park & Ride-Anlage in der Tamussino-Straße gar nicht zu reden“, kritisiert Foelsche.

Schwer getroffen hat Foelsche auch, dass im Bereich Technikerstraße „Hornköpfchen massiv geschädigt wurden. Hier in Mödling gab’s einen der beiden letzten Fundorte in Österreich“. Die Naturschützerin hofft, dass sich „im Februar, März zumindest vereinzelt Hornköpfchen zeigen werden“. Dennoch ist

Foelsche sauer: „Dass ein grüner Vizebürgermeister, der zugleich Verkehrsstadtrat ist, so etwas zulässt, verstehe ich nicht.“

Nicht alles unter einen Hut zu bringen

Gerhard Wannenmacher reagierte im NÖN-Gespräch sachlich: „Die Hinweise sind alle nicht falsch. Gerade bei Verkehrsbauten ist es aber so, dass man sehr viele Aspekte berücksichtigen muss. Leider bringt man nicht alles unter einen Hut.“ Ihm sei vor allem die Sicherheit ein Anliegen. „Wenn ich in der Nähe der HTL einen neuen Gehsteig mache, muss der breit genug sein. Ebenso wie der Mehrzweckstreifen in der Grutschgasse.“

Was die Begrünung betrifft, verweist Wannenmacher darauf, dass „die Stadtgärtnerei in jedes Projekt eingebunden ist, seit ich Verkehrsstadtrat bin“.

Was die Neugestaltung der Park & Ride-Anlage betrifft, lässt der Vizebürgermeister nicht unerwähnt, dass „ich in Gesprächen mit den ÖBB zumindest auf der Hälfte der Fläche Rasengittersteine durchsetzen konnte. Zudem wurden fünf Bäume gefällt, 29 werden neu gesetzt“.

Es sei eben nicht leicht, beim Straßenbau das „Kräfteparallelogramm der Begehrlichkeiten in den Griff zu bekommen. Außer es sagt jemand, Parkplätze sind nicht wichtig, dann könnten wir mit einem Schlag mehr Bäume pflanzen“.