1036 Schüler kommen mit diesem Schuljahr in die erste Klasse der Volksschulen. In diesem Bereich werden an gleich drei Schulen neue Direktorinnen das Zepter übernehmen. An der VS Kneippgasse in Perchtoldsdorf hat Martina Mandl nach vielen Jahren die Leitung an die Direktorin der Roseggergasse, Katharina Hussian, die jetzt zwei Schulen führen wird, übergeben. „Es ist eine schöne neue Herausforderung. Ich freue mich schon, mein neues Team kennenzulernen und gemeinsam die Dinge weiterzuentwickeln.“

Angst davor, gleich für zwei Perchtoldsdorfer Schulen verantwortlich zu sein, hat Hussian nicht. „In Perchtoldsdorf ist eine Zusammenarbeit zwischen zwei Schulen sehr gut möglich. Es ist eine Herausforderung, an welcher ich nur wachsen kann.“

An der VS Achau folgt Jenny Falchetto-Zwickl auf Johanna Jelencsics. „Ich sehe Schule als Lebensraum, in dem sich Lehrer, Schüler und Eltern positiv begegnen sollen, und das möchte ich als Direktorin auch mitgestalten.“

Erfahrung hat die 40-Jährige schon aus ihrer seit 2003 ausgeübten Tätigkeit als klassenführende Lehrerin an der Maria Enzersdsdorfer Privatschule St. Raphael.

Auch in Laxenburg wird eine neue Direktorin die Führung übernehmen. Sie ist in der Region keine Unbekannte: Regine Herdlicka ist seit 2013 die Direktorin der Volksschule Biedermannsdorf. Sie freut sich „wirklich auf die neue Herausforderung. Ich habe mich schon vor drei Jahren um die Schulleitung in Laxenburg beworben, jetzt hat es geklappt“, erzählt Herdlicka. Sie nimmt die doppelte Herausforderung sportlich. „Ein Radweg verbindet Biedermannsdorf mit Laxenburg, so sind beide Schulen für mich gut erreichbar.“

In der Allgemeinen Sonderschule Perchtoldsdorf ist Karin Holzschuh neue Schulleiterin, das Sportgymnasium in Maria Enzersdorf übernimmt Petra Slavik. Holzschuh betont: „Mir ist ein guter Austausch zwischen Schülern und Lehrern wie auch unter den Kollegen sehr wichtig. Ich möchte, dass sich die Schule für die Kinder wie ein zweites Zuhause anfühlt und nicht wie eine lästige Pflicht.“ Im Mödlinger Gymnasium Keimgasse gibt es zwar keinen Direktorenwechsel, dafür „sind wir derzeit dabei, in den Neutrakt zu übersiedeln. Da ist noch einiges zu tun, aber bis Schulbeginn haben wir alles fertig“, erzählt Direktor Michael Päuerl. Worüber Päuerl sehr froh ist: „Dass die Schüler nun endlich in unserem eigenen Turnsaal turnen können.“