„#WALKin TRASH out“, eine in der Vorwoche gestartete Kampagne des Abfallwirtschaftsreferates der Stadtgemeinde Mödling und des Entsorgungspartners „Mödlinger Saubermacher“, zeigt auf, dass es Jahrtausende dauern kann, bis der in der Natur achtlos zurückgelassene Müll verrottet. Eine Plastikflasche etwa braucht rund 1.000 Jahre, um zu verrotten, Glasflaschen mindestens 5.000 Jahre. „Sogar eine Bananenschale liegt bis zu drei Jahren in der Natur, bevor sie abgebaut ist“, weiß Abfall-Stadträtin Franziska Olischer, ÖVP.

„Der Titel ist ganz bewusst provokant gewählt, soll aufrütteln und aufmerksam machen.“ Sie sei auf ein ähnliches Projekt einer deutschen Initiative „Blogger gegen Müll“ aufmerksam geworden und war nach der ersten Kontaktaufnahme überzeugt, „die Grundidee erweitert und angepasst an Mödling umsetzen zu wollen“.

Im Zuge der Kampagne werden Informationsfolder an alle Haushalte verschickt, zudem sind Veranstaltungen (z.B. Informationswoche) sowie Projekte mit Schulen zur Bewusstseinsbildung geplant. Außerdem wird geprüft, ob Informationstafeln auf Parkplätzen vor beliebten Wanderrouten aufgestellt werden dürfen. Auf den Informationstafeln ist das jeweilige Wandergebiet zu sehen, über einen QR-Code kann man Wissenswertes über den Stadtwald erfahren, Piktogramme weisen auf die Verrottungsdauer der häufigsten Müllsorten in der Natur hin. Zusätzlich sollen auf den Parkplätzen Spender für Müllsäcke aus Maisstärke samt Müllbehälter sowie eine Entnahmemöglichkeit für die Info-Folder aufgestellt werden.

Die Kampagne passt sich nahtlos in die weiteren Abfallvermeidungs-Projekte der Mödlinger Abfallwirtschaft an: „100 % Tschick im Kübel“, der „TAschenbecher“ oder „Mödling. 2025. Die einwegplastikfreie Stadt“.

Erneut Pilot-Projekt, das in Mödling startet

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte „zum innovativen Projekt“, Hans Roth, Aufsichtsratsvorsitzender der Saubermacher Dienstleistungs-AG“ hält es für „unglaublich wichtig, dass wir durch solche Aktionen darauf aufmerksam machen, dass Müll nicht einfach so in der Natur weggeschmissen werden darf“ und Florian Beer von den NÖ-Umweltverbänden fand lobende Worte: „Mödling ist wieder ein Best-Practice-Beispiel, wie Wirtschaft und Kommunen gemeinsam tolle Initiativen starten können.“

Forst-Stadtrat Leo Lindebner, ÖVP, hält den Zeitpunkt zum Start der Aktion für „ideal. Die Vermüllung im Wald wird mehr, da gerade in der Corona-Zeit auch mehr Menschen im Wald unterwegs sind“.