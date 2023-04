Neuer Kindergarten: Nach knapp vier Monaten schon Dachgleiche

Diese Baustelle ist eine von der Bauzeit her rekordverdächtige: Im Jänner ging's los, bereits jetzt wurde Dachgleiche gefeiert, im September wird der Kindergarten in der Quellenstraße 16 den Betrieb aufnehmen. Die beiden Obergeschoße und das Dach wurden in ökologisch nachhaltiger Holzbauweise errichtet. Für die Energieversorgung des Niedrigenergie-Gebäudes sorgen eine Luftwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage. Nunmehr beginnt der Einbau von Fenstern und Türen sowie der Innenausbau, parallel dazu werden der Freiraum gärtnerisch gestaltet und die Spielgeräte montiert.

Ersatz-Ballspielplatz in der Bruno Buchwieser-Gasse

Der Spielplatz und der Ballspielplatz mussten dem Kindergarten weichen, während der Bauarbeiten können Kinder und Jugendliche den Ersatz-Ballspielplatz in der Bruno Buchwieser-Gasse/Ecke Technikerstraße nutzen (8 bis 20 Uhr). Nach Fertigstellung des Kindergartens wird die Grünfläche am Grundstück zur Carl Zwilling-Gasse neu gestaltet.

Insgesamt wird der Kindergarten vier Gruppen, davon zwei Kleinkinder-Gruppen, beherbergen. Ein zentrales Element ist ein lichtdurchfluteter Eingangsbereich, der durch großzügige Fensterflächen und eine Galerie generiert wird. Sowohl die Gruppenräume als auch der Bewegungsraum sind nach Süden und Osten ausgerichtet, wodurch eine optimale Belichtung und Besonnung während der Kernzeit des Kindergartens am Vormittag gewährleistet wird.

Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, ist klar: „Hier bauen wir für unsere Zukunft.“ Als zuständige Stadträtin weiß Roswitha Zieger, ÖVP, um die Notwendigkeit des neuen Kindergartens: „Wir haben jetzt schon zahlreiche Anmeldungen, denn hier im Neusiedler Viertel sind viele Jungfamilien zugezogen.“ Ein besonderer Schwerpunkt des Kindergartens liegt in der Nutzung als „MINT“-Kindergarten. Das bedeutet, innovatives Lernen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik von klein auf zu fördern.

Aktuell gibt es in Mödling acht NÖ Landeskindergärten mit gesamt 28 Gruppen, in denen knapp 550 Kinder ab zweieinhalb Jahren betreut werden. Laut Meldeamt gibt es in Mödling etwa 800 Kinder im Alter bis zu Jahren.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner präsentiert im Beisein zahlreicher Stadt- und Gemeinderäte sowie Vertretern der Baufirmen und des zukünftigen Kindergartenpersonals den Gleichenspruch. Foto: Bernhard Garaus

www.moedling.at/kigaquellenstrasse

www.neusiedlerviertel.at

