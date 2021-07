Karin Wagner aus Brunn am Gebirge hat gemeinsam mit Pamina Löwy aus Wiener Neudorf 2019 die Chorvereinigung „V.O.I.C.E“ gegründet. Die beiden Pädagoginnen, die im Gymnasium Keimgasse Mathe, Philosophie und Musik unterrichten, haben mit dem Chor einen Volltreffer gelandet, der Zustrom ist enorm, auch bei Wettbewerben ist man stets vorne mit dabei.

Und die Corona-Zwangspause hat das Team nicht ungenützt verstreichen lassen. „Schuld“ daran ist die erst 17-jährige Mödlingerin Lucia Gärber, die die Initiative für einen weiteren – den bereits dritten „V.O.I.C.E-Song – gesetzt hat: „Ich wollte vor allem in Corona-Zeiten die Message liefern, dass man nie aufgeben darf“, erklärt Gärber im NÖN-Gespräch: „Good Intentions“ heißt das musikalische Statement, für das Gärber den Text und gemeinsam mit Wagner, die in der Unterstufe ihre Musiklehrerin in der Keimgasse war, die Musik geliefert hat.

Das Talent hat Gärber im Blut, sie spielt Geige, Klavier, singt, war für die Beethoven-Musikschule schon bei „prima la musica“ höchst erfolgreich und absolviert derzeit das Musikgymnasium in der Neustiftgasse in Wien-Neubau.

Kein Wunder, dass es beruflich etwas Musikalisches werden soll: Sängerin, Gesangslehrerin, Kompositeurin – alles ist möglich. Persönlich mag Gärber „Soul, Pop, Jazz“ und den australischen Sänger Guy Sebastian.

Online-Proben waren Herausforderung

Wagner erinnert sich an den Moment, als Gärber mit der Idee für den Song kam: „Das wird voll cool werden, noch dazu mit dem Chor.“ Schon schwieriger gestalteten sich die Aufnahmen in Corona-Zeiten: „Wir haben alles online geprobt, dann in Häppchen mit bis zu fünf Personen aufgenommen.“ Das Endprodukt sei gewaltig und habe „einiges an Potenzial“, glaubt Wagner: „Was uns niemand wegnehmen kann, ist das Gefühl, gemeinsam etwas geschaffen zu haben“.

In Radio Wien wird „Good Intentions“ noch diese Woche zu hören sein: „Da werde ich sicher an die Decke gehen“, freut sich Gärber schon jetzt.

Den Song gibt’s auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer, Amazon & Apple Music.